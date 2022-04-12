新华社卢萨卡4月12日电 专访：全球发展倡议是加速发展中国家发展的“良方”——访赞比亚贸易政策和发展中心执行主任伊萨克·姆韦波波

新华社记者张玉亮

赞比亚贸易政策和发展中心执行主任伊萨克·姆韦波波日前接受新华社记者专访时表示，他十分赞同中国领导人提出的全球发展倡议，这一倡议是一剂“良方”，有助于加快广大发展中国家的经济社会发展进程。

“全球发展倡议提出的愿景反映了大多数发展中国家的愿望。它十分有助于发展中国家实现可持续发展目标，帮助其有效应对面临的诸多挑战。非洲国家应与中国合作，确保倡议的落实。”姆韦波波说。

姆韦波波认为，这一倡议与联合国可持续发展目标十分契合，为发展中国家减少贫困人口、增强经济活力和发展能力提供了“路线图”。

他表示，中国在自身经济社会发展以及参与全球治理方面有明确的计划和目标，值得包括赞比亚在内的广大发展中国家学习。

姆韦波波说，近年来，在世界各国的发展进程中，“中国力量”始终发挥着重要作用。中国政府、企业在基建、制造业、农业、金融、科技等诸多领域为广大发展中国家提供了重要支持，助力这些国家实现经济社会快速发展。

他认为，中国一直是包括赞比亚在内的绝大多数非洲国家的战略伙伴。非洲各国应继续加强与中国的经贸合作，实现中非“双赢”。

姆韦波波表示，近两年来，新冠疫情给包括非洲国家在内的发展中国家带来诸多挑战。人民生命和健康受到威胁，许多经济活动陷入停滞，数以百万计的民众失业……这些都给全球经济社会发展前景蒙上阴影。

“对非洲国家而言，与中国这样的重要合作伙伴加深在抗疫等领域合作尤为重要。”他表示，与中国的抗疫合作让非洲各国受益良多。未来赞比亚等非洲国家应积极主动地加强与中国在医药卫生和其他领域的合作，以期实现控制疫情和经济社会发展“两不误”。

姆韦波波告诉记者，赞比亚贸易政策和发展中心建议赞政府在赞中两国互补性较强、有较好合作前景的领域加强对接，使双方合作更好地造福两国人民。

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