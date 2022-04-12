新华社洛杉矶4月11日电 新闻分析：美国新冠疫情可能被低估 或再现上升潮

新华社记者谭晶晶 徐兴堂

近期，美国新冠疫情看似处于平台期，但流行病学家表示，疫情数据统计不完全等因素可能使美国日增确诊病例数等指标被严重低估，使疫情上升趋势被“掩盖”。随着美国复活节、春假等假期来临，聚会增多，病毒可能加速传播，美国疫情有可能再次出现上升潮。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，近期美国日增新冠确诊病例约2.9万例，日增死亡病例约500例，日增住院病例约1400例，较今年1月初高峰时期明显下降。

但近期新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2在全美加速传播，所致感染病例数自2月初以来一直快速上升，已成为美国的主要流行毒株，为疫情防控带来新的风险。专家认为，BA.2亚型毒株在欧洲快速传播，许多国家已经历了新一轮激增潮，确诊病例、死亡病例、住院病例大幅增加，美国很可能遭遇相似情形。

美国宾夕法尼亚大学医学院教授埃泽基勒·伊曼纽尔认为，美国正处于新的一波疫情上升潮之中，只是尚无法确认这次规模有多大。他指出，BA.2亚型毒株的传播力比原始奥密克戎毒株高很多，正在全美加速传播。

美国全国广播公司报道说，检测不充分使得许多新增病例没有被如实统计。今年1月美国疫情高峰时期，每日检测量约200万次，而目前降至平均每天约53万次。一些轻症群体不再去做病毒检测，还有些群体在家中检测，并不上报结果。

事实上，美国各地统计的数据已反映出近期感染病例上升趋势。美国全国广播公司援引的统计数据显示，过去两周，内布拉斯加州新冠确诊病例增加了近80%，亚利桑那州增加了75%，纽约州增加了58%，马萨诸塞州增加了55%。此外，废水监测数据表明，科罗拉多州、俄亥俄州和华盛顿州等地的感染率也正在上升。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前表示，未来几周全美新冠确诊病例可能显著增加，今年秋季美国可能再迎一波“激增潮”。

福奇认为，感染病例增加可能与美国各地解除“口罩令”、放松室内场所防控措施以及人们接种疫苗一段时间后抗体水平下降等因素有关。如果情况出现变化，感染病例和住院病例大幅增加，美国或将恢复更严格的限制措施，包括室内口罩令等。

美国宾夕法尼亚州最大城市费城卫生部门11日宣布，由于该市感染病例上升，将从18日起恢复室内场所的强制“口罩令”。

回首美国抗疫之路，存在“收紧-放开-疫情恶化-再收紧-再放开”的恶性循环。重要的深层原因之一就是抗疫这个科学问题被政治化，从戴口罩到打疫苗，都有不少人反对。美国医学专家彼得·霍特兹撰文指出，美国反科学浪潮高涨，一些政治势力难辞其咎。《政治杂志》特约撰稿人德里克·罗伯逊说，在美国，关于新冠防疫措施和疫苗强制令的争论早已脱离科学范畴，成为经年累月文化分歧的宣泄口。

专家强调，接种新冠疫苗及加强针仍是预防感染的最佳方式。美疾控中心最新数据显示，约65.8%的美国人口完成新冠疫苗全程接种，但完成疫苗接种的人口中接种加强针的比例不到半数。美疾控中心表示，5至11岁儿童的疫苗接种率仍然很低，尽管儿童患新冠重症的总体风险较低，但他们仍可能感染病毒、出现重症或将病毒传播给他人。

(责编：贾文婷、徐祥丽)