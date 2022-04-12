新华社莫斯科4月12日电 俄罗斯总统普京11日与来访的奥地利总理内哈默举行会晤。这是俄乌冲突爆发以来，普京首次与来访的欧盟国家领导人“面对面”。同日，乌克兰国防部表示，随着俄军军力部署接近完成，预计双方将在顿涅茨克和卢甘斯克地区爆发激烈冲突。

@俄罗斯莫斯科

据卫星通讯社报道，内哈默在结束与普京会晤后发表声明说，会谈是坦诚的，但双方各自立场强硬。这次与普京会面，不是一次友好访问。

俄总统新闻秘书佩斯科夫说，从近期标准来看，俄奥领导人会谈持续时间不长。他此前说，双方会谈将是闭门形式，将讨论乌克兰局势，也不排除双方可能讨论天然气供应问题。

这是2月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄总统普京发表电视讲话的画面。新华社记者白雪骐摄

俄外长拉夫罗夫11日接受“俄罗斯24”电视台采访时说，尽管乌方态度经常发生变化，但目前看不到双方谈判不能继续的理由。他说，俄方发起特别军事行动是为了结束美国及其领导下的其他西方国家旨在国际舞台上全面称霸的鲁莽方针。

俄国防部发言人科纳申科夫11日通报说，俄军10日使用“口径”高精度海基巡航导弹摧毁了第聂伯罗市南郊一处存放S-300防空系统的仓库，这些装备是欧洲某国提供给乌克兰的。

乌国防部发言人莫图兹亚尼克11日说，根据乌方掌握的信息，俄军将部队运送到顿涅茨克和卢甘斯克的工作已接近完成，预计不久后乌俄军队将在该地区爆发激烈冲突，乌军已对此做好了准备。

@奥地利维也纳

内哈默在会晤结束后发表书面声明说，他与普京的会谈“非常直接、开放和艰难”。他向普京发出最重要的信息是，这场战争必须结束，因为战争只有输家。他明确告知普京，欧盟对俄罗斯的制裁将继续。他还将向欧盟伙伴通报与普京会晤情况。

2021年12月6日，在奥地利首都维也纳，内哈默在交接仪式上致辞。奥地利联邦政府当天进行改组，内哈默出任新总理。新华社记者郭晨摄

据奥地利媒体报道，内哈默与普京的会晤持续约75分钟。按照奥方要求，双方没有发布会晤的照片和联合声明。

内哈默10日在接受媒体采访时说，是他主动提出访问俄罗斯，以促进俄乌对话并停火。他就此次莫斯科之行与欧盟委员会主席冯德莱恩、德国总理朔尔茨和土耳其总统埃尔多安进行了磋商，并通报乌克兰总统泽连斯基。内哈默9日曾到访乌克兰首都基辅，并会晤泽连斯基。（记者：胡晓光、陈嫱、耿鹏宇、李奥、李东旭、李铭、郜婕、郭晨、于涛、刘昕宇、报道员王宙；剪辑：孙硕；编辑：孙浩、王申）

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