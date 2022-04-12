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美国联邦政府出台监管“幽灵枪”新规

2022年04月12日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月11日电（记者孙丁）美国联邦政府11日出台新规，着眼监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”。

　　这项新规由美国司法部发布，内容包括禁止商家不进行背景调查就出售“幽灵枪”套件；将这种套件列为联邦法律认定的武器；要求商家登记已出售的“幽灵枪”等。

　　美国总统拜登11日下午在白宫呼吁国会通过法案加强购枪背景调查、禁止销售攻击性武器及大容量弹匣。

　　一些共和党人对新规提出批评，称美国保护公民持枪权利的宪法第二修正案受到侵害。有反控枪组织表示，将对新规提起诉讼。

　　美国有许多商家出售“幽灵枪”套件，购买者拿到套件后即可按照说明组装成射击武器。由于此前法律未将“幽灵枪”列为武器，因此其关键部件上未打编号，即使在犯罪现场发现“幽灵枪”，也很难追踪到使用者和出售者。据美国司法部统计，美国执法部门去年在犯罪现场查获约2万支疑似“幽灵枪”，是2016年的10倍。

　　美国枪支暴力问题严重，今年有恶化趋势。上周末，美国艾奥瓦、印第安纳、伊利诺伊、佐治亚、田纳西、得克萨斯等州发生多起枪击事件，累计造成数十人死伤。

　　美国“枪支暴力档案”网站截至4月11日的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少11801人丧生，另有9395人受伤，造成4人以上死伤的大规模枪击事件至少130起。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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