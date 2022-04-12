新华社北京4月12日电 （国际观察）劣迹斑斑的人权“伪道士”——乱局背后的美国“黑手”之六

新华社记者朱瑞卿

在西方向塞尔维亚施压，要求其谴责俄罗斯对乌克兰的特别军事行动之际，塞尔维亚球迷日前在一场足球比赛的看台上拉起横幅，罗列了曾遭受美国入侵的国家，包括格林纳达、巴拿马、南联盟、阿富汗、伊拉克等。

正如美国媒体所承认的，在世界上不少人看来，美国对于俄乌冲突的立场“散发着伪善的恶臭”。它先是煽风点火，致使乌克兰危机不断升级、俄乌冲突激化，造成大量平民流离失所，后又甩锅推责，让欧洲国家承担接收这些人的主要责任。这再次暴露出美国极端虚伪的真面目，让世人看清：美国自诩人权“卫道士”，实为人权“伪道士”。

回看历史，美国的人权纪录一向劣迹斑斑：为维护自身霸权肆意挑动对立、发动战争，造成巨大平民伤亡，让一个个国家陷入动荡；美国国内新冠疫情持续恶化，贫富差距不断加大，种族矛盾持续加剧，少数族裔群体“我无法呼吸”的绝望呐喊振聋发聩而又无济于事。

隔岸观火

在外界压力下，美国政府不得不宣布，将接收10万名离开家乡的乌克兰人。美媒称，大部分乌克兰避难者将前往西部的欧洲邻国。

实际上，对于乌克兰人来说，想要获得合法身份进入美国，可能需要等上很长时间。美国媒体说，就像对一些阿富汗人那样，美国作出了接收乌克兰人的承诺，却没有能力帮助他们到达美国。即便他们来到美国，其避难申请也会因为“文件积压和官僚主义”而拖延很久。

美国一贯善于让其他国家为美国煽动或制造的灾祸埋单。2010年开始，美国在西亚北非助推“阿拉伯之春”，导致一连串国家发生动荡，大量难民涌入欧洲。美国打着“人权”等旗号煽风点火，继而在利比亚、叙利亚等地展开军事行动，给中东局势火上浇油，危机升级后又隔岸观火，漠视当地民众的苦难。

罔顾生命

在建国240多年历史中，美国只有10多年没有打仗。从二战结束到2001年，世界上153个地区发生248次武装冲突，其中美国发起201次，占比超过八成。自2001年以来，美国非法发动战争和军事行动造成超过80万人死亡，数千万人流离失所。美国一手制造的一幕幕人道主义惨剧向国际社会揭露了美国以“保护人权”为名肆意践踏人权的真相。

去年8月，美国结束了持续20年的阿富汗战争，其仓促撤军导致当地局势陷入混乱，让这个饱受战争之苦的国家雪上加霜。许多阿富汗人在恐慌中试图逃离该国，结果有的从匆忙起飞的美军运输机上坠落丧命，有的在喀布尔机场袭击事件中被美军乱枪打死。美军为报复机场遭袭而发动无人机空袭，又炸死多名无辜平民。

对美国而言，这些逝去的生命只不过是其维护霸权的“附带伤害”，这些死者的人权从不在其考虑范围之内。美国前驻苏联大使乔治·凯南曾一语道破美国政客的真实心态：“我们不应该再讨论人权、提升人民生活水平和民主等虚幻和不真实的目标。我们掌握绝对权力的那一天已为时不远。”

劣迹斑斑

美国国内人权状况同样惨不忍睹。新冠疫情期间，忙于党争的美国政客故意淡化疫情严重程度，防疫措施变成党派间相互攻讦的筹码。如今美国新冠死亡病例数已接近百万，是全球疫情最严重的国家。在这个拥有全世界最先进医疗设备和技术的国家，民众的生命权、健康权受到严重损害，反映出上层精英对中下层民众人权的漠视。

美国国内贫富差距近年来也在不断加大。美国联邦储备委员会发布的《2020年美国家庭经济福祉》显示，全美最富有1%人口控制的资产是底层50%美国人的近16倍。牛津经济研究院测算，2020年3月至2021年1月，美国国内收入排名前20%人口的财富增加约2万亿美元，而排名后20%人口的财富减少逾1800亿美元。“富者愈富、穷者愈穷”残酷现实的一个重要原因在于，美国政治已经沦为“富人有、富人治、富人享”的游戏。正如美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯所说，40年来，美国政治已成为一场圈内人的游戏，以牺牲绝大多数公民的利益为代价，来偏袒超级富豪和企业游说集团。

此外，种族歧视、枪支暴力等严重问题也都表明，美国人权状况正在不断恶化。自新冠疫情暴发以来，种族主义“病毒”同新冠病毒一起在美国蔓延，针对亚裔的暴力事件不断增多。枪支暴力更是美国社会根深蒂固的“毒瘤”，2021年“一次死伤4人以上”的恶性枪支暴力案件数量达693起，创下有可比数据以来的最高纪录。

从建国初期驱逐和屠杀印第安人，贩卖和虐待黑人奴隶，到如今各种人权问题层出不穷，美国的人权纪录从来都是劣迹斑斑，反躬自省才是其最应当做的事。用墨西哥人权委员会前主席路易斯·劳尔·冈萨雷斯的话说：“美国不能光指责其他国家的人权问题，还应该问问自己该做什么，并给其他国家一份有关美国自身人权问题的报告。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)