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美印举行“2+2”对话深化多领域双边合作

2022年04月12日10:37 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月11日电（记者邓仙来）美国和印度11日在华盛顿举行由两国外长和防长参加的“2+2”对话会，承诺在多个领域深化合作并讨论了乌克兰局势。当天，美国总统拜登和印度总理莫迪还进行视频会晤。

　　根据白宫当天发表的声明，拜登和莫迪承诺加强美印两国在清洁能源、科技和军事领域合作、密切两国经济联系并拓展双方人文交流。两国致力于继续通过双边和多边合作结束新冠疫情、增强全球公共卫生安全、推进全球粮食安全并确保印太地区自由和开放。

　　声明说，两国领导人还讨论了乌克兰局势，认为俄乌冲突在诸多领域制造不稳定性，特别是扰乱了全球粮食供应。

　　美国国防部当天晚些时候发表声明，介绍“2+2”对话会成果。声明说，美印两国将在国防、科学技术、贸易、气候变化、公共卫生和人文交流等领域开展新的、更深入的合作。在俄乌冲突方面，两国将在人道主义援助等方面保持密切协商，并支持对“布恰事件”进行独立调查。

　　声明还说，美印两国致力于加强在太空和网络空间领域合作，并已建立相关合作和对话机制。

　　美印“2+2”对话机制由美国前总统特朗普和莫迪发起成立，首次对话于2018年9月在印度首都新德里举行。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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