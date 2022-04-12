新华社联合国4月11日电 中国常驻联合国代表张军11日在联合国安理会新冠疫情和疫苗问题公开会上发言，呼吁践行真正的多边主义。

张军说，世界已进入新冠疫情大流行的第三年。人类基本掌握了抗击疫情的有效手段。同时，疫情并未结束，现在还远不到自满松懈的时候。针对当前一些突出问题，谈以下几点看法：

第一，大力推进构筑“免疫屏障”。从全球来看，世界卫生组织提出的70%接种率目标还远未实现。特别是冲突国家的疫苗接种率普遍低于世界平均水平。当务之急是加大疫苗援助和供给，不让任何国家掉队，不让任何人被遗忘。

第二，加强发展中国家的公共卫生体系建设。国际社会要着眼长远，大力帮助发展中国家加强公共卫生体系建设。既要扩大医疗服务覆盖面，完善交通、电力等公共基础设施，也要培养更多医科人才和医务人员，同时加大公共卫生知识的普及推广。

第三，为疫后复苏和经济社会发展注入新动力。新冠疫情已导致许多国家经济增长放缓甚至衰退，全球政治安全形势近期发生激烈动荡，使许多本已十分困难的发展中国家雪上加霜。国际社会对此要高度重视，采取扎实有效措施，既应对当前危机，也探索长远之策，为世界注入新的希望。

第四，践行真正的多边主义。新冠疫情导致600多万人失去宝贵生命，其教训是深刻的，值得深思。世界上最为宝贵的是人的生命，以人为中心是应对疫情最重要的指导思想。在全球层面，团结合作是战胜疫情最有力的武器，也是应对其他全球性挑战最有力的武器。新形势下，必须强化人类命运共同体意识，共建更美好世界。

张军说，个别国家抱着冷战思维不放，以意识形态划线，制造新的集团对抗，不断出台无底线的单边制裁，把经济相互依存武器化，强迫各国选边站队，导致国际社会陷入分裂，为世界带来极大的不确定性和风险。这些不负责任的行为既害别人，也害自己，必须予以坚决抵制。当今世界更加需要真正的多边主义。面向后疫情时期，各国要在联合国旗帜下加强团结，相互尊重，讲信修睦，合作共赢，努力开辟更加美好的未来。

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