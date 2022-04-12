中国常驻联合国代表呼吁在新冠疫情和疫苗问题上践行真正的多边主义
新华社联合国4月11日电 中国常驻联合国代表张军11日在联合国安理会新冠疫情和疫苗问题公开会上发言，呼吁践行真正的多边主义。
张军说，世界已进入新冠疫情大流行的第三年。人类基本掌握了抗击疫情的有效手段。同时，疫情并未结束，现在还远不到自满松懈的时候。针对当前一些突出问题，谈以下几点看法：
第一，大力推进构筑“免疫屏障”。从全球来看，世界卫生组织提出的70%接种率目标还远未实现。特别是冲突国家的疫苗接种率普遍低于世界平均水平。当务之急是加大疫苗援助和供给，不让任何国家掉队，不让任何人被遗忘。
第二，加强发展中国家的公共卫生体系建设。国际社会要着眼长远，大力帮助发展中国家加强公共卫生体系建设。既要扩大医疗服务覆盖面，完善交通、电力等公共基础设施，也要培养更多医科人才和医务人员，同时加大公共卫生知识的普及推广。
第三，为疫后复苏和经济社会发展注入新动力。新冠疫情已导致许多国家经济增长放缓甚至衰退，全球政治安全形势近期发生激烈动荡，使许多本已十分困难的发展中国家雪上加霜。国际社会对此要高度重视，采取扎实有效措施，既应对当前危机，也探索长远之策，为世界注入新的希望。
第四，践行真正的多边主义。新冠疫情导致600多万人失去宝贵生命，其教训是深刻的，值得深思。世界上最为宝贵的是人的生命，以人为中心是应对疫情最重要的指导思想。在全球层面，团结合作是战胜疫情最有力的武器，也是应对其他全球性挑战最有力的武器。新形势下，必须强化人类命运共同体意识，共建更美好世界。
张军说，个别国家抱着冷战思维不放，以意识形态划线，制造新的集团对抗，不断出台无底线的单边制裁，把经济相互依存武器化，强迫各国选边站队，导致国际社会陷入分裂，为世界带来极大的不确定性和风险。这些不负责任的行为既害别人，也害自己，必须予以坚决抵制。当今世界更加需要真正的多边主义。面向后疫情时期，各国要在联合国旗帜下加强团结，相互尊重，讲信修睦，合作共赢，努力开辟更加美好的未来。
分享让更多人看到
- 评论
- 关注