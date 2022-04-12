单承林向科隆加托移交物资。中国驻中非使馆供图

人民网约翰内斯堡4月11日电 （记者邹松）4月8日，由中方援助的太阳能路灯维修项目开工仪式在中非共和国首都班吉烈士大道举行，中国驻中非使馆临时代办单承林、中非能源部办公厅主任科隆加托以及中非国家电力局长、中非能源部官员和中方承建单位代表等十余人出席活动。

单承林表示，作为中非合作论坛约翰内斯堡峰会 “十大合作计划”的落实成果，中方于2016年在烈士大道等班吉市区主干道援建了200盏太阳能路灯，支持中非绿色、低碳、可持续发展。路灯不仅照亮了班吉的夜空、便利了民众的出行，更见证了两国合作不断丰富与人民友谊持续深化。

单承林强调，路灯援建项目虽早已竣工，但中国对中非朋友的支持帮助不会结束。为此，应中非方需求，中方决定再提供100套路灯更换部分受损路灯，或作为备件，同时维修受损的部分灯柱。相信此举将使班吉的夜空更明亮，周边民众的生活更便利。

科隆加托在致辞中感谢中方的援助，表示此次太阳能路灯维修项目将再度缓解班吉市能源短缺、照明不足等状况，改善市内夜间安全状况，是两国友谊的又一重要见证。

随后，单承林向科隆加托移交太阳能路灯备件并共同宣布项目开工。

在全场嘉宾的见证下，吊车缓缓上升，维修人员顺利更换了该项目的第一盏路灯。中非国家电视台、国家电台等进行现场报道。

(责编：王禹蘅、常红)