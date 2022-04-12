美国总统拜登与印度总理莫迪4月11日举行了线上会晤。随后，两国国防和外交部长还将在华盛顿举行“2+2”部长级对话。华盛顿在会晤之前唱出不少高调，不厌其烦地强调美印拥有“共同价值观和民主制度”，在“印太地区”有“共同利益和共同承诺”，但这次会晤实际上花了大量时间讨论俄乌问题，而新德里这一次的反应与华盛顿存在明显温差。

因为谁都能看出来，无论美方怎么大谈美印战略伙伴关系，无论话说得多委婉，都掩盖不了两国在俄乌问题上的“巨大分歧”，也改变不了美国施压印度“谴责俄罗斯”才是这次会晤主题的事实。对此，当事方更是心知肚明。美国常务副国务卿舍曼最近露骨地表示，希望印度放弃“不结盟国家”地位，这在印度引发了很多网友的愤怒：“印度不是美国的”“印度希望美国停止与任何国家结盟，美国会听吗？”

美印这两年的互动颇为密切，尤其华盛顿为了“拉印遏华”，在国际舆论上俨然化身新德里代言人，给美印关系蒙上一层玫瑰色。然而，两国“友谊的小船”却经不起乌克兰危机的风浪，被瞬间冲刷出了立场和利益差异的一面。印度依据独立外交原则，从维护自身国家利益出发做出的选择，由于和美国所期待的方向不一致，就遭到华盛顿杀机暗藏的“后果”警告。当然，印度并没有买它的账。

我们看到，只要是一个坚持战略自主的大国，就不可能在所有问题上都与华盛顿对表，一定会有不同和分歧。但华盛顿在骨子里从来就不接受、不尊重甚至排斥和遏制其他大国的战略自主，也一直在采取威逼利诱等胁迫行动压制它的生长。这是美国霸权主义和其他独立大国之间的结构性矛盾，与意识形态或价值观都扯不上关系。

包括印度在内的“金砖国家”，都拒绝参与对俄罗斯的制裁。印度不仅没有停止与俄罗斯的贸易，还大幅增加了从俄罗斯的能源进口。印度作为“四方机制”的成员国竟然不听指挥，让美国这个自封的“话事人”脸上无光。这也说明，华盛顿的巴掌与其战略野心日益不匹配，能捂住的地方是有限的，或者可以说，是越来越有限的。美国的“卫星国”就那么几个，国际局势不会、也不应随着华盛顿的指挥棒演变。

美国已经将自己置于一个尴尬的处境。尽管心存不满，但它对印度的语气明显比对中国的要缓和，它不想因此破坏自己苦心经营的围堵中国的“四方机制”以及“印太战略”的前景。“威逼”不合适，“利诱”的话，美国拿不出足以让印度动心的筹码。令华盛顿难办的是，如果它因此放印度一马，那它所谓“民主与专制对决”的说辞就不攻自破，美西方对俄罗斯的全面制裁网更拉不起来了。

当然，对于美国这个地缘利益的精算师来说，玩弄两面派的手法是其一贯套路。过去这些年，当要拉拢其为华盛顿的全球战略服务时，印度就成了“最大的民主国家”；当要体现西方世界的制度优越性时，印度又变成了“民族主义上升”的国家。但这种虚情假意操弄别国的外交政策，并不是总能奏效。在俄乌问题上，当美国试图故技重施，强行把世界划分为“民主”和“专制”两大阵营，新德里没有与华盛顿站在一起。

如今，美国精心打造的制裁“民主阵营”，竟然少了印度这个“最大的民主国家”，这让它很焦虑。其实，美国的虚伪、霸道和傲慢已经被越来越多的国家认清并拒绝，但华盛顿的精英们还沉浸在妄自尊大中而不自知。这种情况下，美国还想靠一套陈词滥调去维护霸权，恐怕是越来越行不通了。

(责编：杨光宇、胡永秋)