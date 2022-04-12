新华社纽约4月11日电 综合新华社驻外记者报道：奥地利总理内哈默11日访问俄罗斯，与俄总统普京举行会晤。同日召开的欧盟外长会未能就对俄罗斯石油和天然气实施制裁做出决定。

——内哈默在与普京会晤结束后发表书面声明说，他与普京的会谈“非常直接、开放和艰难”。他向普京发出最重要的信息是，这场战争必须结束，因为战争只有输家。内哈默说，他此次莫斯科之行不是“友好访问”，他明确告知普京欧盟对俄罗斯的制裁将继续。

——欧盟外交与安全政策高级代表博雷利11日说，当天召开的欧盟成员国外长会议未能就对俄罗斯能源实施制裁做出决定，欧盟将继续讨论如何实施相关制裁并考量制裁措施对俄经济的影响。博雷利说，一些欧盟成员国严重依赖俄能源，制裁将在欧盟成员国之间造成“不对称冲击”。欧盟在做出制裁决定时需要团结一致。博雷利还说，欧盟决定向乌克兰再提供5亿欧元军事援助，但需要得到各成员国议会和欧洲议会的同意。

——法国外交部11日发表声明，宣布6名俄罗斯外交人员为“不受欢迎的人”。声明说，这6名俄罗斯人“在外交身份掩护下，从事违反法国国家利益的活动”。

——欧盟驻乌克兰代表团11日在社交媒体发文说，欧盟驻乌代表团已返回基辅并恢复工作。根据发布的图片显示，欧盟驻乌克兰代表团团长马西卡斯当天在位于基辅市的欧盟代表团办公楼前举行了升旗活动。

——俄国防部发言人科纳申科夫11日晚通报说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军130架固定翼飞机、99架直升机、243套防空导弹系统、441架无人机、2132辆坦克及装甲车辆、241台多管火箭炮、913门野战火炮和迫击炮、2028辆特种军用车辆。

——乌克兰副总理韦列修克11日在社交媒体发文说，当天乌方从马里乌波尔、别尔江斯克等地共疏散民众4354人。

——乌克兰基辅州州长帕夫柳克11日在社交媒体发文说，截至目前，基辅州已排除1.1万枚地雷，计划于5月底前完成主要地区的排雷工作，但整个基辅州的排雷工作可能需要数年时间。基辅州正积极抢修桥梁等基础设施和恢复供电，目前州内仍有66个居民点没有恢复供电。（参与记者：李东旭、李铭、徐永春、李奥、于涛、刘昕宇、任珂）

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