新华社北京4月11日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫11日表示，支持俄方与乌克兰继续谈判。乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克11日表示，俄军在顿巴斯地区发动进攻的准备工作已接近完成，预计不久后乌俄军队将在该地区爆发激烈冲突。

——拉夫罗夫11日接受“俄罗斯24”电视台采访时说，尽管乌方态度经常发生变化，但目前看不到双方谈判不能继续的理由。他说，俄方发起特别军事行动是为了结束美国及其领导下的其他西方国家旨在国际舞台上全面称霸的鲁莽方针。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国防部发言人莫图兹亚尼克11日说，根据乌方掌握的信息，俄军将部队运送到顿涅茨克和卢甘斯克地区的工作已接近完成，预计不久后乌俄军队将在该地区爆发激烈冲突，乌军已对此做好了准备。

——俄罗斯财政部长西卢安诺夫11日接受《消息报》采访时说，俄罗斯已采取一切必要措施确保投资者收到付款，如果西方宣布俄罗斯发行的欧洲债券违约，俄方将向法院提起诉讼，俄罗斯将在法庭上出示能证明俄方努力用外币和卢布偿付欧洲债券的凭证。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫11日对媒体说，北约进一步扩大，包括让芬兰和瑞典加入北约，将无助于欧洲安全。他说，北约更像是一个用于对抗的工具，而不是保障和平与稳定的联盟，北约进一步扩大显然不会给欧洲大陆带来更多安全。

——俄国防部发言人科纳申科夫11日通报说，俄军10日使用“口径”高精度海基巡航导弹摧毁了位于第聂伯罗市南郊的一处存放防空系统的仓库，这些装备是欧洲某国提供给乌克兰的。俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军129架飞机、99架直升机、441架无人机、243套防空导弹系统、2079辆坦克及装甲车辆、239台多管火箭炮、909门野战火炮和迫击炮、2003辆特种军用车辆。

——据乌克兰国家通讯社报道，克拉马托尔斯克市市长亚历山大·贡恰连科11日在新闻发布会上表示，自8日该市火车站遭导弹袭击以来，已疏散民众16万人，目前仍有4万多人留在当地。贡恰连科称，导弹袭击已造成57人死亡，114人受伤。乌总统办公室副主任季莫申科10日晚在社交媒体发文称，乌俄发生军事冲突以来，乌方已通过人道主义通道向扎波罗热市疏散了114125人，其中包括29405名儿童。

——乌克兰总统泽连斯基10日在社交媒体发文说，当天他与德国总理朔尔茨通话，双方就增加对乌军事和金融援助以及加强对俄制裁等问题进行了讨论。

——克罗地亚外交部11日发表声明，宣布驱逐俄罗斯驻克罗地亚大使馆的18名外交官及6名行政和技术人员。声明说，克罗地亚外交部当天向俄罗斯驻克罗地亚大使递交了一份照会，要求上述24人离开克罗地亚，同时要求俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、李学军）

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