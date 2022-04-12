新华社维也纳4月11日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总理内哈默11日访问俄罗斯，与俄总统普京举行会晤。

内哈默在会晤结束后发表书面声明说，他与普京的会谈“非常直接、开放和艰难”。他向普京发出最重要的信息是，这场战争必须结束，因为战争只有输家。内哈默说，他此次莫斯科之行不是“友好访问”，他明确告知普京欧盟对俄罗斯的制裁将继续，如果乌克兰继续有人死亡，制裁还将收紧。

内哈默表示，他将向欧盟伙伴通报与普京会晤情况。

据奥地利媒体报道，内哈默与普京的会晤持续约75分钟。按照奥方要求，双方没有发布会晤的照片和联合声明。

内哈默是2月24日俄乌冲突爆发以来第一位访问俄罗斯并与普京举行会晤的欧盟国家领导人。内哈默10日在接受媒体采访时说，他主动提出访问俄罗斯，以促进俄罗斯和乌克兰展开对话并停火。他就此次莫斯科之行与欧盟委员会主席冯德莱恩、德国总理朔尔茨和土耳其总统埃尔多安进行了磋商，并通报乌克兰总统泽连斯基。

内哈默9日曾到访乌克兰首都基辅，并会晤泽连斯基。

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