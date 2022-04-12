丛晓男

2012年国务院发布《无障碍环境建设条例》以来，我国无障碍城市建设不断取得进步，已成为保障生活、改善民生、提升品质的重要内容。目前，所有直辖市、计划单列市、省会城市都开展了创建全国无障碍建设城市的工作，大多数区县级行政单元已开展无障碍环境建设工作。“消除障碍、融合共享”理念已逐步纳入各项政府规划当中，交通出行、金融服务、商业服务、文化旅游、养老、教育等领域“无障碍+”建设成效显著，无障碍科技创新水平不断提高。

目前，我国无障碍城市建设仍有较大提升空间。进入新发展阶段，我国面临着大多数城市规模仍将扩张、老龄化日趋严重、慢性病患病风险升高等形势，要实现安全便捷、健康舒适、多元包容的无障碍环境建设远景目标，就必须着眼我国实际，关注国际上的新发展趋势，推动无障碍城市建设前瞻布局。

一是推动无障碍城市建设重心从末端改善转向前端设计。由于历史上重视不足，很多公共服务设施、社区的无障碍设施缺失，后续补建、改造往往成本较大，这就要求从规划设计环节即融入无障碍理念。在这方面，日本建立起比较完备的无障碍设计规范，还提出了体验式的设计理念，邀请残疾人、老年人等与设计师共同参与设计，确保无障碍设计为所有人群使用。当前，我国城市发展中面临着很多城市更新与建设任务，应当在设计之初就将无障碍理念贯穿其中。

二是提升已有设施设备的利用效能。实际上，我国一些城市的无障碍设施已相对完备，但其服务和运维水平相对落后，诸如共享单车占用盲道和无障碍坡道、机动车占用残疾人车位的现象司空见惯。为改变这一状况，就需要以法律形式明确建设和管理的相应责任主体，对运营环节出现的一系列阻碍行为，应加强监管和处罚力度。德国等发达国家均制定了无障碍专门法，明确无障碍设施的建设和管理主体，通过法律手段确保已建设施设备发挥最大效能。

三是推动从实体设施无障碍向虚拟信息无障碍延伸。云计算、互联网、大数据技术的快速发展使人们的活动空间逐渐向数字世界和虚拟世界拓展，但也为残疾人和老年人等群体制造了新的“数字鸿沟”。要消弭这一鸿沟，就需要在信息服务领域推进无障碍设计。众多信息技术企业不断加大在无障碍产品研发上的投入，力求让所有用户都能享受到便捷的移动互联网服务。例如，IBM、谷歌安卓、小米手机等均设有专门的无障碍设计团队，一些中国大型科技企业则组建了“信息无障碍产品联盟”，以期更好地将信息无障碍理念融入产品开发及运维流程。

四是提升无障碍产品产业化运作水平。无障碍城市建设需要政府、社区、企业、非营利机构、志愿者和市民等多主体的共同参与，其中，企业在无障碍产品产业化运作方面的作用无可替代。残疾人、老年人等有着个性化的产品和服务需求，其需求规模足以支持一个庞大的无障碍产品市场。近年来，国外企业围绕特定人群无障碍需求形成了很多创意产品，韩国在此方面尤为突出，诸如为盲人设计的浮标水杯、盲文智能手表、为轮椅使用者设计的滑盖洗衣机等新创意不断涌现，极具产业化潜力。我国有8500多万残疾人、2.64亿60岁以上人口，无障碍产品的潜在需求很大，我国应加大对相关企业发展的支持力度。

五是更加强调无障碍城市的受益者是全体市民。当前，认为无障碍城市是为少数残疾人提供的专门福利的观念仍很普遍，但实际上，即便是健全人，一生中平均也有11%时间处于行动不便状态。因此，阶段性不便者（老幼孕、临时伤病者）和情景性不便者（育儿家庭带眷外出、口语或外语沟通不便等场景）等同样是无障碍城市的服务对象。日本特别注重普及无障碍城市为所有市民而建这一理念，于2018年5月和2020年5月两次对其《无障碍化法》进行修订，要求实施“心灵无障碍”启蒙教育，以消除对老年人、残疾人的偏见、歧视等。这些做法的目的在于从根本上改变无障碍城市建设是对残疾人的“福利”的错误观念，增强市民参与无障碍城市建设的主动性。

无障碍城市建设是社会文明进步的重要体现，也是推进残疾人事业高质量发展、实现共同富裕的重要抓手。加快推进人人受益的无障碍城市建设，将让城市更有温度。

（作者为中国社会科学院国家未来城市实验室副主任、中国城市经济学会副秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)