本报记者 张 杰

2022年世界摩托车锦标赛印度尼西亚站MotoGP比赛不久前在印尼龙目岛举行。这是时隔25年，世界顶级摩托车赛事再次进入印尼。印尼旅游与创意经济部部长桑迪亚加表示，与该赛事相关的一系列活动为龙目岛创造了5万个就业机会，为当地带来5000亿印尼盾（1元人民币约合2256印尼盾）的收入，让这个以旅游业为支柱的小岛恢复生机，带动了周边经济复苏。

在赛事期间，整个龙目岛的酒店一房难求。一位小旅馆的从业者说，去年由于疫情冲击，酒店没有收入，而此次赛事举办期间，为酒店带来了1700万印尼盾的收入。当地统计数据显示，赛事期间，每名观众在龙目岛消费约为1200万印尼盾，主要用于门票、交通、酒店、餐饮、纪念品等服务。

龙目岛距离巴厘岛大约30分钟飞行时间，是印尼仅次于巴厘岛的热门旅游地。疫情以来，这个以干净海滩闻名的小岛经济遭遇“寒冬”，大量餐馆、旅馆和旅游公司倒闭。当前，随着新冠疫苗接种的不断扩大，印尼政府陆续出台为旅游业纾困的举措，旅游业初现复苏迹象。

根据印尼政府去年底公布的旅游业复苏计划，在2021至2022年第一阶段，将重点刺激国内旅游业，激发国内民众旅游需求。印尼旅游部门官员介绍，该部门已经给予518家旅游企业每家平均180万印尼盾的补贴，覆盖经济型酒店、民宿、旅行社等6类企业。与此同时，印尼政府进一步促进旅游业软硬件设施水平的提升。例如，推进酒店和旅游业的清洁、卫生、安全和可持续环境（CHSE）认证。印尼经济统筹部部长艾尔朗加表示，通过实施这一举措，将提高旅游业服务标准，提高国内旅游业的吸引力。

印尼还拿出9.2万亿印尼盾设立用于恢复国家旅游业的储备资金，支持国家旅游区、生态旅游和旅游人力资源培训。此外，印尼旅游和创意经济行业还启动了“为印尼旅游而自豪”等项目，带动国内旅游消费热情。

在印尼政府一系列刺激政策的拉动下，大量国内游客选择在周末或假期，涌向巴厘岛、日惹等著名景区。印尼旅游部门预计，2022年国内游客有望达到2.6亿人次，旅游业收入约17亿美元，创造近40万个就业机会。与此同时，入境的外国游客也有所增加。印尼中央统计局公布的数据显示，今年前两个月，入境外国游客达33.6万人次。随着3月初恢复落地签政策，印尼全年有望吸引180万—360万外国游客。

（本报雅加达4月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)