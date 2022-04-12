本报记者 姜 波

西班牙国家统计局日前发布报告显示，2021年西班牙经济增长5.1%。西班牙政府表示，这一数字释放了经济稳定复苏信号，面对不确定的国际经济环境和压力，西班牙政府将积极采取措施努力促进经济复苏。

受新冠肺炎疫情影响，西班牙2020年国内生产总值下降10.8%，是欧盟成员国中衰退程度最深的国家之一。在国民经济中占重要地位的旅游和酒店业受冲击尤为严重。西班牙政府为此出台一系列政策举措，包括为企业提供直接援助、流动性支持等。自去年第二季度开始，西班牙旅游市场尤其是国内旅游业加快回暖，为经济复苏注入重要动力。劳动力市场和财政收入领域也加快复苏步伐，目前已恢复至疫情前水平。同时，西班牙2021年进出口总额创下历史新高，出口额同比增长21.2%，相比2019年增长9.1%。出口量已恢复到疫情前水平。

疫情防控期间，西班牙政府与工会组织达成临时雇员变更计划，政府向一些企业提供一定补助，允许企业员工暂时休假或减少工时，但不得解雇员工。西班牙国家统计局公布的调查报告显示，2021年全国新创造84万个工作岗位，是自2005年来的最高值；失业率降至13.33%，是自2008年来最低值。近期，西班牙政府还通过了劳动力市场改革方案，降低临时合同份额，力图保持劳动力市场的稳定有序发展。

2021年，西班牙政府的经济复苏与转型计划获得欧盟通过并收到190亿欧元复苏基金。今明两年，西班牙政府还将陆续向欧盟申请后续基金，投入经济结构改革、创造就业以及实现绿色经济和数字化转型项目。其中，近40%的资金将用于绿色转型领域投资，近30%的资金将用于数字化转型投资。经济学家认为，这将有助于推动西班牙经济增长模式转型，提升企业竞争力。

去年第四季度，前往西班牙的国际游客数量恢复至疫情前的近2/3。欧盟委员会预测，今年西班牙国际游客数量将加快回升，旅游业的持续复苏将带动劳动力市场进一步向好发展，同时复苏基金的陆续到位将带动公共和私人投资。疫情防控期间的高储蓄率也将得到释放，进一步带动私人消费增长。

当前，受内外环境影响，西班牙经济仍面临一些不稳定和不确定因素，尤其是能源价格上涨等给经济复苏造成了压力。西班牙政府日前宣布，将推出一项总额达160亿欧元的稳定经济计划，包括60亿欧元的直接经济援助和100亿欧元的国家担保贷款。计划包括对每升燃油提供20欧分的补贴、对住房租金上涨提供限制、进一步加强对劳动力市场保护等。同时，受能源价格上涨影响较大的企业可向政府申请信贷支持，计划预计将持续至6月底。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)