本报记者 黄培昭 刘 慧 毕梦瀛

支付创新技术的广泛应用和疫情防控需要，加速了许多国家的数字支付发展进程。波士顿咨询发布的报告预测，从2020年到2025年，全球数字支付收入规模将增长7.3%，到2030年数字支付收入规模将达到2.9万亿美元。多个国家积极出台鼓励措施，加速数字支付的推广和普及。

埃及——

电子钱包成多数人付款和转账首选

马赫迪·萨威在埃及首都开罗一家电脑城工作。工作间隙，他通过软件Fawry缴纳了当月的水电费、燃气费和电话费等。“即便用户没有银行账户或信用卡，依靠Fawry，也可以通过电子钱包、自动取款机、零售店等其他服务网点支付各类账单。”萨威坦言，自己已经很久没有与现金打交道了。

Fawry是一家总部位于开罗的金融科技公司，创设了埃及首个也是规模最大的电子账单支付平台，目前为全国500多座城镇、15万个服务网点提供250多种电子支付服务。据介绍，Fawry拥有数千万用户，每日处理超过210万笔交易，日交易额达25亿美元。

埃及银行研究所的一项调查结果显示，疫情防控期间，埃及现金交易数额减少了85%，数字支付和货到付款数额跃升了690%，并且90%的用户表示对电子支付有信心。开罗大学金融与投资学教授赫沙姆·易卜拉欣在接受本报记者采访时表示：“电子钱包已成为多数埃及人付款和转账的首要选择，因为它比其他支付方式更便捷，而且减少了货币印刷和回收的负担。”

埃及“2030愿景”把大力发展数字支付和电子金融作为重要部分。目前，埃及的数字支付技术部门包括39家银行、39家保险公司、900家小额融资金融公司和民间社会组织、44家移动电话网络运营商和50家电子支付公司等。“这为埃及的数字支付提供了强有力的支持和提升空间，埃及的电子金融和无纸化经济必将得到更加蓬勃的发展。”易卜拉欣说。

新加坡——

数字支付从便利选择变为基本服务

网上购物、打车、订外卖……29岁的阿扎里来自新加坡，电子支付已成为他日常生活的一部分。“在疫情防控期间，这种方式既安全卫生，又快捷便利。”阿扎里说，使用电子支付还能获得奖励积分或现金回扣。

据统计，2021年前10个月，新加坡跨银行转账服务系统PayNow交易量达1.85亿笔，较去年同期的1.09亿笔大幅增长。从2019年到2020年，PayNow的交易量和交易额都翻了一番。新加坡目前约75%的商家都在使用通用二维码作为支付方式。

为推动电子支付的广泛应用和发展，新加坡金融管理局专门成立了支付委员会，成员包括银行、支付服务提供商、企业协会等，以共同促进行业创新合作。2018年，新加坡政府推出全国共用付款二维码“SGQR”，支持多种支付模式。消费者无论使用哪种手机支付应用，都能扫描同一个QR码付款。

为了保障消费者权益，新加坡政府于2019年通过了付款服务法令，对新加坡的支付服务提供商进行监管。政府还通过多项计划，安排数码大使、商业顾问等，在小商贩、老年人等群体中间推广数字支付，帮助他们适应数字社会。

谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2021年东南亚数字经济报告》显示，2021年新加坡电子商务同比增加45%，商品交易总额达71亿美元。新加坡大华银行个人金融服务部主管杰奎琳表示，数字支付正从一种便利的选择变为一种基本的服务。

巴西——

推动更多消费者接触数字支付

近年来，巴西选择无现金支付的消费者正在逐渐增加。数据显示，2020年，巴西现金交易的比例为35%，相比前一年的47%有不小的降幅。

在巴西推动无现金支付的过程中，巴西中央银行于2020年11月推出的实时电子支付系统PIX发挥了重要作用。依托个人银行账户，巴西用户在PIX系统中可以把纳税人识别号、手机号或者电子邮箱设为用户名，之后就可以方便即时地进行电子钱包之间的转账和付款。巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托表示：“支付方式正发生巨大的变化。社会需要快速、低成本、安全、透明和开放的产品。”

如今，在巴西的商店、餐馆、出租车等消费场景，PIX支付方式随处可见。根据巴西央行数据，PIX正式推出一年来，用户超过1.1亿，完成交易16亿笔，已超过银行账单、银行转账、支票等支付方式交易总和，成为巴西人的主要支付方式之一。据悉，巴西央行还打算为PIX用户提供国际交易选项。

巴西数字银行业也得到迅速发展。去年12月，拉美地区金融科技独角兽、巴西数字银行Nubank在纽约证券交易所上市。这家成立于2013年的公司，基于机器学习和人工智能技术，开展数字银行账户、虚拟信用卡以及个性化个人信贷等业务。顾客使用手机应用便可以进行冻结信用卡、额度调整等操作，且无需缴纳管理费、工本费。2021年前9个月，Nubank实现10.6亿美元营收，较2020年几乎翻了一番，目前注册用户数量达到4800万。

独立支付业务运营商Worldpay拉美区域经理胡安表示，从销售到支付，数字化趋势已经不可逆转。“疫情加速了这个早已开始的过程，推动更多消费者开始接触数字支付方式。当消费者体验到数字支付的安全和便捷，他们就很难回到以前依赖现金的状态。”

（本报开罗、曼谷、里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)