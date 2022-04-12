本报记者 李志伟

美国民调机构盖洛普公司日前发布的一项民调显示，美国民众对通货膨胀的忧虑达到了1985年以来的最高水平，59%的人表示对通货膨胀非常担心，17%的人认为通货膨胀是美国面临的最重要问题。美国消费者新闻与商业频道公布的另一项最新民调结果显示，81%的美国人担心美国经济将在2022年衰退。

今年2月份，美国消费者价格指数同比飙升7.9%，为1982年1月以来的最大涨幅。美国农业部称，3月份食品价格将继续增长5%左右，其中禽肉价格涨幅达到7%左右，水果价格涨幅将在5%到6%之间。美国有线电视新闻网报道说，疫情和供应链危机推高了几乎所有商品的价格。食品、汽车都变得更贵，交通、劳动力成本也更高了，“通货膨胀”成为美国当下的流行语。

住在佛罗里达州棕榈滩的凯西·勒古说，她和丈夫的退休生活在通胀压力下变得更加困难。他们推迟了装修计划，也不再准备出去旅行。61岁的蒂莫西·古特布罗德生活在纽约曼哈顿，工作在奥尔巴尼。随着油价等上涨，古特布罗德的通勤与日常消费压力越来越大。“虽然我工作很努力，但收入少得可怜。对于没有赚到很多钱的人来说，你必须要想办法节省开支。”

美国国会税收联合委员会的最新预测显示，物价上涨导致美国家庭平均每月多花费385美元，其中西部各州受冲击更大，每月要多花费500美元。由于通货膨胀，美国工人的实际工资正在下降。在收入低于4万美元的家庭中，有66%的家庭陷入财务困境，许多人不得不在给汽车加油和购买食物之间做出选择。

通货膨胀侵蚀了民众的消费信心，也进一步阻碍美国经济复苏。“通货膨胀对经济复苏来说就像是魔鬼”，美国海军联邦信用合作社的企业经济学家罗伯特·弗里克说。世界大型企业联合会经济指标高级主管林恩·佛朗哥表示，多个不利因素预计将在短期内持续存在，并可能“在未来几个月进一步抑制信心和支出”。

“美国人知道通货膨胀对他们的购买力造成了什么影响。”《华盛顿邮报》专栏作家休·休伊特批评说，面对美国国内严重的通胀，拜登政府将其归咎于其他外部原因，这样的做法不会奏效。一家美国公司石油分析主管帕特里克·德哈恩直言，汽油价格上涨的背后，是美国两党玩弄政治游戏、试图获取政治利益。桥水基金创始人瑞·达利欧表示，当前美国进入高通货膨胀和货币政策收紧的新经济周期，叠加极端主义和民粹主义抬头的政治周期，可能加剧自身陷入混乱和冲突的风险。

美国联邦储备委员会近日公布的3月货币政策会议纪要显示，面对通胀持续高企的局面，美联储官员认为在接下来的例会中可能会有数次50个基点的加息，并可能最早于5月开始以每月至多950亿美元的规模缩减资产负债表。很多经济学家和投资者担心，美联储如果为应对高通胀而大幅加息，将导致美国经济衰退风险上升。

（本报华盛顿4月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 17 版）

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