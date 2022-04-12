本报记者 杨 迅

“我们根据中国消费者的个性化需求，积极创新设计，实现了持续的快速增长。”斯凯奇亚太区首席执行官陈伟利日前接受本报记者采访时表示。

多元化的贸易形态、广泛且齐全的产业布局、雄厚的人力资源、政府开放灵活的营商环境……在陈伟利看来，在这些因素共同作用下，中国经济更具活跃度与前瞻性。与此同时，随着中国深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，内需发展的活力和后劲会持续释放，“斯凯奇将从中国发展中获得更多机遇”。

在去年第四届进博会上，斯凯奇专门设置了“进博会逛展，特约租鞋服务”。参会者交纳押金后即可穿着斯凯奇全新健步鞋逛展。如果穿着舒服，就可以网上下单。“进博会为我们提供了展示新品的大好机会，以及寻找科技、医疗、健身领域的更多合作商机。”陈伟利介绍，随着中国家庭对健康品质生活需求日益增长，公司在中国市场业绩发展迅速。去年，斯凯奇在中国零售总额达到228亿元人民币，同比增长24%，创造历史新高。截至2021年年底，斯凯奇在华已拥有2964个销售网点。其中，中国市场特有的“超级大店”超过200家，较上一年增长61%；儿童店铺数量超过500家，增长22%。

中国持续扩大改革开放，不断完善外商投资环境和公平竞争的市场运营机制。“优质的营商环境让外商投资更有保障，对在华发展更加有信心。尤其是《全民健身计划（2021—2025年）》出台，为我们针对中国市场，研发更多健康消费产品提供了广阔空间。”陈伟利说，斯凯奇将深入实施创新驱动发展战略，大力推进企业数字化建设，加速在中国市场的基础投资，建设现代物流体系。

去年，斯凯奇投资12亿元人民币的中国物流中心一期项目投入运营。今年3月，公司在上海虹桥商务区新建的中国市场总部投入使用。陈伟利表示，斯凯奇会继续以多元战略组合进行市场拓展，不断加大对服饰和儿童产品的投入。“中国市场将进入加速发展期。我们将持续投资中国，与中国共成长。”

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)