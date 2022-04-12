胡 斌

吉布提地处非洲大陆东北角，扼红海入印度洋要冲，被称为“枢纽交汇之地”。中吉两国虽然相隔遥远，但传统友谊深厚。近年来，在习近平主席和盖莱总统亲自引领下，中吉战略伙伴关系保持高水平发展，树立了大小国家间相互尊重、互利合作的典范。

中方共建“一带一路”倡议同吉布提“2035年远景规划”对接，双方合作推进诸多具有品牌效应的基础设施建设，有助于充分发挥吉布提独特地缘优势，释放其发展潜力。亚吉铁路作为东非地区首条标准轨距电气化铁路，大幅缩减了吉布提至埃塞俄比亚的货运时间和运输成本。据世界银行发布的2020年全球集装箱港口绩效指数研究报告，吉布提港位列非洲第一。中企承建的多哈雷多功能港口是东非地区最好的现代化多功能港口之一，被盖莱总统誉为吉布提海运领域“盛开的花朵”。吉布提国际自贸区已有190家企业入驻，荣获“2019年度全球十佳自贸区”大奖。吉布提正朝着“红海灯塔”和“非洲商业与物流中心”的目标奋力前进。

中吉合作极大惠及吉布提民众。中企承建的吉埃跨境供水项目自埃塞俄比亚境内打井取水，沿约380公里的管道输送至吉布提，设计日供水能力达10万吨，惠及沿线干旱地区75万人口。40余年来，中国累计派出21批援吉医疗队。队员们奋战在吉医疗卫生事业一线，为改善当地医疗水平、提供高质量医疗服务、抗击新冠肺炎疫情不懈努力。中国率先通过双边渠道向吉布提提供新冠疫苗，已落实捐赠共计140万剂。中国援吉布提塔朱拉地区医院建设在稳步推进中，建成后将成为该国北方地区规模最大的综合性医院，为当地民众提供优质医疗服务。

中吉合作聚焦能力建设。青年占吉布提人口七成以上，是该国可持续发展的宝贵财富。教育和技能培训是充分发挥青年潜力的关键。中吉依托中方援外人力资源培训项目、学历学位教育项目及鲁班工坊等，围绕交通物流、公共管理、农林牧渔、卫生和社会保障等多个行业，不断加强人力资源领域合作，3年来累计完成对吉培训约2000人，有效提升了吉方参训人员的就业能力和就业水平。今年2月，吉布提国民教育与职业培训部和中国国际中文教育基金会、四川师范大学三方签署合作协议，共建吉布提第一所孔子学院，中吉民心相通的基础将更为巩固。

吉布提长期保持和平与发展，是东非政府间发展组织总部所在地，在地区和平发展与一体化进程中发挥着重要作用。近期，中方就推进落实“非洲之角和平发展构想”与吉方进行了沟通，得到吉方欢迎与支持。中吉双方将保持沟通，使紧密丰富的中吉合作进一步推动非洲之角和平发展，携手为两国和地区人民创造更美好的未来。

（作者为中国驻吉布提大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)