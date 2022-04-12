陈传东 胡萨姆·侯赛尼

政治互信是中约关系的坚实底色，互利合作是中约关系的有力支撑，人文交流是中约关系的紧密纽带，携手抗疫是中约关系的时代亮点

1977年4月7日，中华人民共和国同约旦哈希姆王国正式建立外交关系。45年来，中约关系历经国际风云变幻，始终健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。

政治互信是中约关系的坚实底色。两国高层交往频繁，上世纪80年代，阿卜杜拉二世国王就曾随其父侯赛因国王访华，登基以来8次访华，与中国领导人结下深厚友谊。2015年9月，习近平主席同阿卜杜拉二世国王共同宣布将双边关系确定为战略伙伴关系，开启了中约关系新篇章。去年，两国元首就中国共产党成立100周年和约旦建国100周年互致贺电，表达了深化两国战略伙伴关系、更好造福两国人民的坚定决心，为中约关系未来发展领航定向。中约在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持，在国际地区问题上密切协调，共同坚持原则、捍卫正义，为推动地区热点问题政治解决、促进中东和平稳定贡献力量。

互利合作是中约关系的有力支撑。约旦地理位置优越，自古便是丝绸之路重要节点和中东商贸要道。今天，作为中东“稳定绿洲”，约旦积极参与共建“一带一路”。2021年，中约双边贸易额同比增长22%，达44亿美元。中国国投矿业投资约旦阿拉伯钾肥公司，成为其第一大股东，约旦钾肥对华出口连创佳绩；中国企业参与约旦亚喀巴经济特区工业园区开发，为约旦吸引外资、创造就业作出贡献。约旦对华投资近年来不断增长，约旦企业积极参加进博会、广交会等各类中国贸易展会，更多精美、有特色的约旦产品走进中国家庭。

人文交流是中约关系的紧密纽带。中华文明同阿拉伯文明在人类文明史上交相辉映，中约人文交流源远流长。双方团组互访频繁，合作成果显著，为两国友好打下了坚实的民意基础。近年来，“欢乐春节”“非遗展演”等中国文化活动在约成功举办，中国艺术团组多次参加杰拉什文化艺术节，受到约旦人民的欢迎。中方对约各类培训、奖学金名额逐年增加，两国互换留学生规模稳步上升。中国留学生将约旦作为学习阿拉伯语言和文化的首选地之一，中文在约旦受到越来越多人的喜爱。2003年，约旦成为中东地区第三个中国公民出境游目的地国。

携手抗疫是中约关系的时代亮点。患难见真情。两国守望相助、同舟共济，为人民生命健康筑起坚强防线。新冠肺炎疫情发生之初，阿卜杜拉二世国王表达对中国人民抗疫的坚定支持，约旦各界纷纷声援中国。中国向约旦提供防疫物资等援助。两国疫苗合作不断推进。约旦积极参与中国疫苗临床试验，中国政府向约旦捐赠疫苗。中约将继续团结协作，直至赢得抗击疫情的最终胜利。

展望未来，中约友好合作面临新的机遇。中约双方将坚持相互尊重、平等互信，传承中约传统友好，共同落实好两国最高领导人达成的重要共识，推动两国关系迈上新台阶。双方将坚持互利共赢、共同发展，用好经济互补性，深挖合作潜能，促进共建“一带一路”同约旦“2025愿景”战略对接，深化各领域务实合作。双方将坚持促进友好、沟通民心，培植青年一代成为中约友好的中流砥柱，扩大地方和民间交往，在相互启迪中激发创造，在包容互鉴中共同进步。

站在新的历史起点，中国和约旦将携手并肩，不断巩固和充实战略伙伴关系，更好造福两国人民，为构建中阿命运共同体作出新的更大贡献。

（作者分别为中国驻约旦大使、约旦驻华大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)