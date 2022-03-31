中巴闽塞两省州深化丝路合作

人民网里约热内卢3月30日电 （记者 吴杰）3月30日，中国福建省与巴西塞阿腊州深化合作签字仪式在线上举行，中国驻累西腓总领事严宇清、福建省外事办公室主任陈出新、副主任黄劭蓉、教育厅副厅长王飏，塞阿腊州国际关系厅长塞萨尔·里贝罗、教育厅长卡洛斯·德西莫，以及两省州高校领导等出席仪式。

两省州签署了《建立丝路伙伴关系备忘录》，福建师范大学、福建技术师范学院、厦门海洋职业技术学院同塞阿腊联邦大学、塞阿腊州立大学签署了高等教育合作协议。

严宇清表示，推动共建21世纪海上丝绸之路，是在新形势下致力于维护世界和平、促进共同发展的重大倡议。福建省和塞阿腊州友好交往已跨过20年历程，双方建立丝路伙伴关系，将使多元合作不断迈上新台阶。希望两省州高校以签署教育合作协议为契机，利用好高校合作平台，提高国际化教学水平，培养更多高素质应用型、高水平技术型人才。2022年是金砖“中国年”，巴西是金砖合作机制的重要参与者、贡献者和受益者，驻累西腓总领馆愿同福建省、塞阿腊州一道，积极落实金砖“中国年”各项倡议举措，造福中巴两国人民。

陈出新表示，福建省政府高度重视国际友城工作，重点实施“丝路伙伴计划”，将进一步加强沟通，在贸易畅通、设施联通、文化交流等各方面深化与国际友城的互利合作，全面提升与国际友城间的友好交流水平，希望福建省与塞阿腊州推动数字经济产业对接，促进海洋经济融合发展，再添绿色经济发展新动能，培育文旅经济发展新增长点。

里贝罗表示，塞州是巴西乃至南美洲的门户，愿以签署协议为新起点，同福建省保持密切沟通协调，共同发掘发展机遇，加强在科技创新、数字经济、电子商务、清洁能源、港口建设、文化教育等领域的合作交流，在中巴友好交往中发挥更加突出的作用。

德西莫表示，巴中双方在互尊互利基础上、在金砖合作框架内开展的合作为应对全球风险挑战发挥了重要作用。今天塞州两所著名高校同福建省高校签署教育合作协议，对双方进一步加强科技教育合作意义重大。愿为推动双方交流提供支持并诚邀中方学者访问塞州。

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