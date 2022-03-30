新任联黎部队司令首次视察中国赴黎维和部队

人民网大马士革3月30日电 （记者薛丹）贝鲁特当地时间3月28日，联合国驻黎巴嫩临时部队司令阿罗尔多·拉萨罗·萨恩斯来到中国赴黎维和部队营区视察时表示，中国维和部队为维护和平发挥重要作用。

据了解，这是萨恩斯成为新任联合国驻黎巴嫩临时部队特派团团长兼部队司令后首次视察中国维和部队。在听取了相关工作汇报后，他充分肯定了中国第20批赴黎维和部队官兵所做的工作，并对中国军队对维和事业所做的贡献给予高度称赞。“中国维和部队在维持南黎地区和平稳定方面发挥着重要作用。我为你们专业、奉献和守纪感到骄傲。”萨恩斯还回顾了中国自2006年参加赴黎维和以来的历程，并感谢中国政府对联合国在黎巴嫩维和事业所做的贡献。

在任务区复杂多变的安全形势中，中国赴黎维和部队从严抓疫情防控，确保“零感染”托底，同时还积极帮助友军和当地群众抗击疫情。萨恩斯在谈话中高度赞扬了中国第20批赴黎维和部队在疫情全球大流行期间的工作表现，表示，疫情期间中国维和部队工作效率没有因此下降，还积极支援当地民众，帮助他们将疫情对生活的影响降到最低。“没有中国维和部队超过职责范围的奉献和坚持，是不可能实现的。”

中国自2006年开始向黎巴嫩派出维和部队以来，迄今已累计派出维和官兵7000余人次。期间，中国维和官兵出色完成了联黎部队下达的各项指令，为维护黎南部地区的和平稳定做出了重要贡献，赢得国际社会与黎巴嫩方面的充分肯定与广泛赞誉。

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