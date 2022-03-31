苏伊士运河大学孔院举办中国文化日活动

人民网开罗3月30日电（记者周輖）埃及苏伊士运河大学孔子学院29日举办中国文化日活动。活动以“中国力量，一起向未来”为主题，旨在让埃及学生亲身体验多种多样的中国文化，了解中国的历史与当代发展成就，进一步促进中埃文明的交流与互鉴。来自苏伊士运河大学的800多名师生共同出席了本次活动。

活动伊始，中国驻埃及大使馆文化参赞杨荣浩以视频形式致辞。他在致辞中对苏大孔院近年来在汉语教学和文化交流方面做出的贡献予以肯定，并表示期待在包括苏大孔院在内的中埃两国众多文化机构的共同努力下，两国友好关系再上新的台阶。苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑表示，自疫情暴发以来，埃中守望相助，共克时艰。后疫情时代，两国要抓住机遇，深化关系。他希望埃及学生能加强汉语学习，争当埃中合作交流的使者。

致辞结束后，一段精彩的视频《看见中国》拉开文艺汇演的大幕。视频在70秒内集中展示了中国壮美的山河以及当代经济建设成就，让台下的学生们大受震撼。随后，中埃师生同台献艺。来自语言学院四年级的阿纳斯·哈立德同学演唱了一首经典歌曲《大中国》，昂扬欢快的曲调，出色的高音引动观众阵阵欢呼。李治怡、姚雪丹两位孔院教师则表演了舞蹈《锦鲤抄》，翩若惊鸿的舞姿尽显中国传统舞蹈的唯美与曼妙。学生们还表演了小品与诗歌朗诵，展示了良好的汉语水平和文学素养。最后，合唱歌曲《明天会更好》把文艺汇演推向高潮。全场学生伴着台上歌声纷纷挥手致意，随着节奏摆动，大家用歌声和行动诉说着对未来的美好祝福与期待。

在文化体验环节，书法摊位上，学生们手拿毛笔，在一笔一画中体会汉字书法的魅力；茶艺摊位上，学生们执杯品茗，于四溢的茶香中感知中国茶道的优雅；剪纸摊位上，学生们手指飞舞，用剪刀和红纸记录下三月春色；筷子夹乒乓球和投壶两门趣味游戏，让学生们在轻松欢快的氛围体验了别样的乐趣。

根据活动规则，每名学生在完成五门体验项目之后可以凭票领取一份中国美食。语言学院四年级的艾哈迈德·阿拉说：“我们学汉语的时候常常在书里看到饺子却不知道是什么味道，今天终于尝到了，老师们做的饺子太好吃了”。学生们对供应的中国美食赞不绝口，还有许多人特意向中国教师请教菜的做法。下午两点，活动在欢声笑语中落下帷幕，众多的学生还依依不舍围绕在会场周围拍照留念。

苏大孔院中方代理院长张廷洪表示，这是苏大孔院2022年举办的第一次在线下大型文化活动。后续将视疫情发展情况，在安全第一的前提下陆续推出其他活动。语言与文化密不可分，苏大孔院一直秉持语言教育和文化交流同步发展的理念，坚持打造优质平台，为埃及一流汉语人才的培养提供土壤，为中埃两国文化交流，文明互鉴贡献自身力量。

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