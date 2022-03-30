新华社北京3月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基30日在电视节目上说，乌方29日首次展现其准备满足一些重要条件、以在未来与俄建立正常睦邻关系的意愿。乌克兰谈判代表、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚30日表示，俄军撤出乌克兰之前，乌不可能与之缔结和平协议，也不可能举行公投。

——梅金斯基30日在电视节目上说，乌方29日首次展现其准备满足一些重要条件、以在未来与俄建立正常睦邻关系的意愿。他说，乌方当日提交给俄方的书面提案涉及乌拒绝加入北约，确立其中立、不结盟以及无核化地位，不在其境内部署外国军事基地和军队，放弃大规模杀伤性武器，以及只有在包括俄在内的安全保证国同意的情况下才举行军事演习等内容。梅金斯基强调，如果基辅履行了上述所有义务，那么北约在乌领土上建立反俄桥头堡的威胁将被消除。

——俄罗斯媒体30日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，乌克兰在日前的谈判中具体表达其建议并提交了文件，这是一个积极因素。除此之外，俄方没有看到谈判取得任何突破，仍有大量工作需要进行。

——阿拉哈米亚30日表示，俄军撤出乌克兰之前，乌不可能与之缔结和平协议，也不可能举行公投。

——据乌克兰国家通讯社报道，国际原子能机构总干事格罗西30日抵达南乌克兰核电厂视察，表示将为乌克兰核设施安全提供技术支持。

——俄国防部发言人科纳申科夫30日说，俄方自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方124架飞机、77架直升机、214套防空导弹系统、321架无人机、1752辆坦克和其他装甲车辆、184台多管火箭炮、734门野战火炮和迫击炮、1640辆特种军用车辆。

——俄罗斯副外长里亚布科夫30日接受今日俄罗斯电视台采访时说，俄罗斯决定对所有“不友好”国家和地区的能源供应改用卢布结算并未违反合同。面对前所未有的制裁压力，俄方正在捍卫自身利益。他说，希望欧盟及其他国家做出正确的决定。俄方没有更改合同，而是要保护自身利益免受完全不负责任的制裁浪潮影响，这波制裁动摇了国际贸易和国际金融体系的基础。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰总理什梅加尔29日表示，战争给乌克兰公共建筑、桥梁、道路、民用和军用基础设施造成的直接损失估计约2700亿美元。他预测，2022年乌克兰的国内生产总值将缩水35%。（参与记者：李奥、李东旭、李铭、耿鹏宇）

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