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联合国人居署宣布设立“上海全球可持续发展城市奖”

2022年03月30日21:56 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕3月30日电（记者白林）联合国人类住区规划署（人居署）30日在肯尼亚首都内罗毕召开的2022年执行局第一次会议上，宣布在中国政府支持下设立“上海全球可持续发展城市奖”（以下简称“上海奖”），并将在今年10月31日在上海举办的世界城市日全球主场活动中颁发首届奖项。

　　中国驻肯尼亚大使、中国常驻联合国人居署代表周平剑在人居署宣布设立“上海奖”后代表中国政府作表态发言。他表示，为加快实现联合国可持续发展目标，推动落实全球发展倡议，中国政府积极行动，支持联合国人居署设立“上海奖”，鼓励世界各国城市采取脚踏实地的行动，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

　　“上海奖”是由联合国人居署与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同设立，由联合国人居署主导的国际奖项。“上海奖”每年评选1次，设1个综合奖，奖励在城市可持续发展方面整体表现突出的城市；若干主题奖，奖励在城市可持续发展某一方面取得突出进展的城市；根据每年具体情况，还将设立特别奖。首届“上海奖”将于近期启动征集评选。

(责编：于洋、杨牧)

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