人民网北京3月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：29日，俄罗斯和乌克兰代表在伊斯坦布尔举行第五轮谈判。俄方代表表示，本轮会谈是有意义的。乌方代表表示，乌方提议以永久中立形式确定非集团和无核国家地位。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们注意到俄乌双方在谈判当中都释放出积极信号。我们一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确途径。我们呼吁俄乌双方坚持对话谈判的大方向，相向而行，就政治解决方案形成共识，避免局势进一步升级，早日恢复和平。当前形势下，国际社会应多说有利于对话谈判的话，多做有利于对话谈判的事，支持俄乌谈下去，谈出结果，谈出和平。要警惕和防止拱火浇油、激化矛盾，为通过外交手段解决问题设置障碍、增添阻力。

塔斯社记者：中国作为联合国安理会的常任理事国，是否可作俄乌和平协议的担保方？

汪文斌：中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，乐见俄乌双方对话谈判。中方一贯主张重视各国合理安全关切，愿同国际社会一道，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中方一直在为和平尽力，将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，同各方一道朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向作出努力。

德国电视一台记者：关于中欧领导人会晤。欧盟支持乌克兰，谴责普京入侵乌克兰，而中国拒绝谴责俄罗斯。鉴此，中方对本周五举行的中欧领导人会晤将达成什么成果有何期待？

汪文斌：经中欧双方商定，国务院总理李克强将于4月1日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十三次中国—欧盟领导人会晤。

中国—欧盟领导人会晤已经成功举行22次，为中欧关系发展和双方对话合作发挥了重要的战略引领作用。此次会晤期间，习近平主席将以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。李克强总理将以视频方式同米歇尔主席、冯德莱恩主席共同主持会晤。

当前国际局势动荡多变，不确定性明显上升。中国和欧盟是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明，双方应当加强战略沟通，增进互信，凝聚共识，在相互尊重、互利共赢的基础上开展对话合作，推动中欧关系持续健康发展，为复杂动荡的国际局势注入稳定性和正能量。

关于“谴责”问题，我们已多次表明过中方立场，再纠缠于这个问题就是落后于形势了。我们希望国际社会多说有利于对话谈判的话，多做有利于对话谈判的事，为早日实现和平、政治解决乌克兰问题作出共同努力，而不是设置障碍、增添阻力。

法新社记者：据报道，国务委员兼外长王毅今天在安徽会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。据俄罗斯媒体报道，拉夫罗夫向中方通报了俄方在乌特别行动的进展及俄乌谈判进程。你能否提供此次会见的更多细节？

汪文斌：我此前已经介绍了拉夫罗夫外长将来华出席第三次阿富汗邻国外长会，关于这次会议的相关消息我们会及时发布，请你保持关注。

路透社记者：请问“中美俄+”磋商机制会议将于哪天举行？能否提供更多会议细节？

汪文斌：关于“中美俄+”阿富汗磋商机制会议的相关情况，我们也会及时发布消息，请大家保持关注。

总台国广记者：据报道，近日，南苏丹部分地区爆发武装冲突，安全局势一度紧张。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。2020年以来，南苏丹和平进程取得重要进展，这符合南人民的根本利益，也有利于地区和平与稳定。中方呼吁有关各方珍惜当前来之不易的和平成果，以国家和人民利益为重，最大限度保持克制，继续通过对话协商解决分歧，避免局势进一步升级。中方愿继续同国际社会一道，为推动南政治过渡进程作出积极贡献。

路透社记者：在中俄外长会晤中，中方是否要求俄方对乌克兰停战？

汪文斌：我刚才已经回答了相关问题。

彭博社记者：关于来华协助调查东航航班坠毁事故的美国国家运输安全委员会代表等美方调查员的入境隔离要求，能否提供更多细节？他们是否需要隔离？隔离的时间和地点？

汪文斌：你提到的具体问题，请你向相关部门了解。

东方卫视记者：29日，台湾地区领导人蔡英文会见美国国家民主基金会会长威尔逊，称期待和国家民主基金会共同分享经验，一起强化民主韧性。发言人对此有何评论？

汪文斌：台湾民进党当局惯于打着“民主”的旗号掩饰自己的“台独”面目。但无论民进党当局如何粉饰掩盖，其拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”、推动“去中国化”、操弄“法理台独”等“谋独”本质都暴露无遗。

去年民进党当局企图借所谓“领导人民主峰会”扩大分裂活动空间，结果自讨没趣。今年又和号称“第二中情局”的美国国家民主基金会狼狈为奸，试图上演“台独”绑架“民主”的闹剧，只会再次自取其辱。

不管民进党当局如何为自己涂脂抹粉，都欺骗不了国际社会，其“台独”的丑陋面目只会越描越丑。

路透社记者：菲律宾抗议中国海警船进入菲方海域并进行近距离活动。中方对此有何评论？

汪文斌：我前天已经回答过这个问题，你可以查阅。

中新社记者：据报道，日本文部科学省29日审定通过一批高中教科书，淡化和歪曲日本强征“慰安妇”、强征劳工的历史事实，宣扬日方关于钓鱼岛的单方面主张。中方对此有何评论？

汪文斌：强征“慰安妇”、强征劳工是日本军国主义对外侵略扩张期间犯下的严重反人道罪行。这是国际公认的历史事实，铁证如山，不容篡改。

在教科书审定上通过玩弄文字游戏模糊史实，淡化和逃避历史罪责，是日方否认和歪曲自身侵略历史的惯用伎俩。中方对此强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。我们严肃敦促日方正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，以负责任的态度妥善处理历史遗留问题，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

我要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国固有领土，中方对其拥有无可争辩的主权。无论日方在教科书上搞什么动作，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。任何企图损害中国领土主权的言行都是徒劳的。

路透社记者：据国际文传电讯社报道，俄罗斯外交部今天称，俄中同意在充满挑战的国际形势下扩大合作。请问俄中将在哪些领域开展合作？包括军事领域吗？

汪文斌：作为联合国安理会常任理事国，中俄始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国原则基础之上发展双边关系。双方将继续践行真正的多边主义，致力于推动世界多极化和国际关系民主化。

《北京日报》记者：据报道，亚裔美国人联合会的调查结果显示，纽约市75%的亚裔老年人称由于反亚裔暴力不敢出门。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关报道，对美国内歧视亚裔和仇恨犯罪问题感到关切。

亚裔少数族裔为美国经济社会发展作出了重要贡献。仅以华裔为例，有报道称，2019年华人通过消费支出为美国GDP贡献了3000多亿美元，支持了300万个就业岗位。截止2017年，在美华人企业超过16万家，创造收入约2400亿美元，创造就业岗位130万个。华裔还积极参与非盈利组织、志愿服务和慈善事业，为美国公共卫生和社会福祉作出了重要贡献。自2020年3月以来，690多家美国华人草根组织共筹集资金1800多万美元，为美国各机构抗击新冠肺炎疫情提供了数百万件的个人防护装备和餐食。但是他们的辛苦付出和重要贡献换来的不是应有的尊重和保护，而是愈演愈烈的歧视和不公。疫情暴发后，美国多名亚裔医生表示，“与病毒相比，病人更怕我”。去年３月16日，亚特兰大发生的针对亚裔女性恶性枪击案件造成6名亚裔女性死亡。但美国执法部门不愿将事件定性为“仇恨犯罪”，引发全美亚裔的恐惧和愤怒。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨及极端主义研究中心的研究报告显示，美国各地仇恨亚裔犯罪案2021年比2020年增加了339%。除了仇恨犯罪，美国亚裔还面临形形色色的就业、入学、收入、社会福利和文化权利等方面的歧视。《美国家庭医学委员会杂志》的研究显示，仅54%的亚裔老人对生活满意，明显低于美国其他种族的同龄人。

冰冻三尺，非一日之寒。美国亚裔长期面临歧视和仇恨言行威胁的根子在于美国白人至上主义根深蒂固。更严重的是，美国一些政客出于个人政治私利大肆煽动对抗、鼓吹针对亚裔的敌视政策，对加剧美国亚裔的困境起到了推波助澜的作用。美国前领导人在联合国大会发言公开将新冠病毒称为“中国病毒”令国际社会哗然。美国会“反亚裔仇恨犯罪法案”推进过程中，仍然有６名共和党籍的资深反华政客投票反对，甚至公然将新冠病毒同亚裔相联系，进行污名化攻击。美国上届政府臭名昭著的“中国行动计划”给针对亚裔、特别是华裔的种族歧视行为火上浇油，对2019年至2020年针对亚裔美国人的暴力事件增加71%难辞其咎。

虽然“中国行动计划”在各方要求下被叫停，但对包括华裔在内的亚裔少数族裔的歧视、抹黑、打压、攻击依然在继续。这是美国人权的污点，是对所谓“民族大熔炉”的反讽，更是对美国标榜的“自由平等”的亵渎。联合国人权理事会特别报告员德瓦雷纳指出，美国的人权体系正在导致日益严重的不平等。哈佛大学教授沃尔特说，美国必须解决国内出现的问题，并重新思考如何同其他国家打交道。在第48届联合国人权理事会上，众多国家一致谴责美国是“世界人权事业的最大破坏者”，敦促美国解决自身严重的人权问题。我们敦促美国政府好好听一听国际社会的呼声，不要再充当人权双标的反面教材。

彭博社记者：美国贸易代表戴琪称，是时候放弃改变中国的行为了，应该在面对世界第二大经济体时采取防卫姿态。戴琪称，美国反复寻求并成功让中国作出承诺，但让中国兑现承诺或真正作出改变依然难以实现。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国是贸易自由化便利化的坚定倡导者，在持续扩大对外开放方面决心坚定。中国政府一贯支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，尊重市场规律，反对保护主义，致力于促进全球经济和贸易健康稳定发展。所谓“扭曲市场行为”的帽子扣不到中国头上。

反倒是美方确实需要翻开新的一页，停止泛化国家安全概念，停止滥用自身技术优势和全球金融霸权无理打压别国企业，停止单边霸凌和“长臂管辖”行径。这样的行为严重违背市场经济原则和国际经贸规则，损害他国利益，破坏全球产业链供应链安全稳定，损人不利己。

印度报业托拉斯记者：谁将代表美国出席于屯溪召开的阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议？

汪文斌：美国、俄罗斯、巴基斯坦三国的阿富汗问题特别代表将出席由中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇大使主持的“中美俄+”磋商机制会议。

《环球时报》记者：一个名为“湄公河大坝监测（MDM）”的美国项目近年来多次发布数据指责“中国大坝造成东南亚地区国家缺水”。但近日，清华大学水利系团队使用卫星遥感监测技术和高精度实测数据发现，有关项目发布的数据与实际情况相去甚远。比如有关项目对小湾水库2020年三个时段的监测数据误差高至3到10米不等。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：我也注意到清华大学专家团队有关研究发现。虽然“湄公河大坝监测”项目事后承认其发布的数据有严重错误并且作出了更正，但是有水文专家指出，修正后的数据仍然和真实水位测量值存在高达8米的误差。类似这样的巨大误差很可能被错误解读为“中国大坝截留河水”。也正是这样的错误数据成了“中国大坝造成东南亚国家下游干旱”的所谓“证据”。

我们还注意到有媒体公开报道指出，这个所谓的“大坝监测”项目得到美国国务院的资金支持，其中一些人近年来持续在湄公河问题上对中国进行毫无根据的指责。

事实上，国际科学界和湄公河委员会对澜沧江上游大坝的作用已有公论。湄委会发布的研究报告认为，中国澜沧江梯级水库具有“雨季蓄洪、旱季放水”功能，有助于维持湄公河的流量稳定。目前，澜湄水资源领域信息共享合作深入发展，中方已于2020年11月起向湄公河国家和湄委会提供澜沧江全年水文信息，对该流域人民共享共用水资源、共同应对洪涝灾害作出积极贡献。

澜湄水资源合作需要域内国家的互信和实干，不需要外来的指手画脚和挑拨。我们希望美方充分尊重澜湄国家为促进该流域水资源可持续利用所作的努力，为推动区域经济社会发展多做实事好事。

路透社记者：北京冬奥会开幕前，中俄元首称双方合作没有上限。现在两国要扩大合作意味着什么？合作要扩大到什么程度？将涵盖哪些领域？

汪文斌：中俄合作争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。中俄关系不结盟，不对抗，不针对第三方。

路透社记者：刚才你提到中欧双方将于4月1日以视频方式举行中欧领导人会晤。中方对此次会晤成果有何期待？中方是否期待重启中欧投资协定？

汪文斌：刚才我已经介绍了中欧将举行第二十三次领导人会晤的有关情况，我也愿意再补充一些信息。昨天，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行了视频会见。王毅国务委员兼外长在会见中强调，中欧作为世界多极化进程中的两大力量，应当保持经常性战略沟通，不断增进相互理解，持续拓展合作共识，共同应对各种全球性挑战。双方要筹备好下阶段包括中欧领导人会晤在内的高层交往，为双方合作提供战略指引，向世界释放积极信号。

至于中欧投资协定，这是中欧在多年互利合作、相互信任的基础上通过谈判达成的一项双赢的协议，是迄今为止中方对外开放程度最高、市场准入门槛最低、涵盖领域最广的经贸协议，有利于中国，更有利于欧洲。

(责编：于洋、刘慧)