新华社合肥3月30日电（记者岳媛媛）3月30日，国务委员兼外长王毅同来华出席第三次阿富汗邻国外长会的俄罗斯外长拉夫罗夫在安徽屯溪举行会谈。

王毅表示，中俄关系经受住国际风云变幻新的考验，保持正确前进方向，展现坚韧发展势头。双方发展双边关系的意愿更为坚定，推进各领域合作的信心更为牢固。中方愿同俄方一道，以两国元首重要共识为引领，推动新时代中俄关系不断向更高水平迈进。

拉夫罗夫表示，在国际形势发展的关键时刻，俄中两国元首保持战略沟通，为推动俄中关系稳步发展和促进全球多极化发挥重要作用。俄方愿同中方一道，将两国元首重要共识落到实处，持续加强高水平战略协作，深化双方各领域互利合作。同时在国际和多边舞台上，积极推进多极化进程，反对霸权主义和强权政治，维护联合国宪章宗旨原则。

拉夫罗夫通报了俄乌谈判情况，表示俄方致力于紧张局势降温，将继续同乌进行和谈，并同国际社会保持沟通。

王毅说，国际局势进入动荡变革期，见证着世界正经历百年未有之大变局。中方一贯支持世界走向多极化、国际关系实现民主化，一贯主张维护联合国宪章宗旨和国际关系基本准则，一贯在国际事务中秉持客观公正立场，始终站在历史正确的一边。乌克兰问题有着复杂历史经纬和来龙去脉，既是欧洲安全矛盾长期积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果。当前形势下，我们支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温，支持俄罗斯以及各方为防止大规模人道危机所作的努力。从长远看，应当汲取乌克兰危机的教训，本着相互尊重和安全不可分割原则，回应各方的合理安全关切，通过对话谈判构建起均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现欧洲的长治久安。

双方还就亚太局势、朝鲜半岛、金砖机制、上海合作组织、亚信等多边事务交换了意见，协调了立场。

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