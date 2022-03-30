人民网联合国3月29日电 （记者李晓宏）当地时间3月29日，联合国安理会再次审议乌克兰人道问题，中国常驻联合国副代表戴兵发言时强调，不断升级的全方位、无差别制裁已经并将进一步冲击全球能源、粮食、经贸、金融市场，带来新的人道问题。

戴兵说，乌克兰冲突仍在持续，平民生命安全和人道需求应当得到切实保障。中方呼吁遵守国际人道法，最大限度避免平民伤亡，保护民用设施安全，为人员撤离和人道准入提供安全通道，确保粮食、饮用水、药品等基本生活物资的持续供应，特别要加强对妇女、儿童等脆弱群体的保护。中方支持联合国有关机构秉持人道、中立、公正原则，继续动员和协调国际支持，向受冲突影响的民众提供紧急人道救援，帮助乌克兰和周边国家应对巨大的人道主义需求。

戴兵指出，不断升级的全方位、无差别制裁已经并将进一步冲击全球能源、粮食、经贸、金融市场，影响许多民众正常生活，带来新的人道问题。占世界大多数的发展中国家不是这次冲突的当事方，不应被卷入矛盾，不应被迫承受地缘冲突和大国博弈的后果。当前全球粮食安全面临的严峻挑战应当引起重视。实施制裁和经济封锁只会人为加剧粮食短缺和价格扭曲，进一步冲击干扰世界粮食产业链供应链，推高粮价，让发展中国家承受不必要的负担。中方呼吁加强国际协调，稳定粮食供给和价格，防止采取不合理的出口限制措施，保持市场稳定运转，确保全球粮食安全。联合国有关机构应发挥积极作用，协调各国粮食生产和贸易，帮助发展中国家抵御冲击。

戴兵表示，危机延续升级只会造成更大损失，不符合任何一方利益。实现停火止战，最根本的出路还是对话谈判。国际社会应当鼓励和支持俄乌继续展开直接谈判，直到谈出结果、谈出和平。安全不可分割，推行集团对抗、谋求绝对安全，恰恰是最不安全的做法。美国、北约和欧盟也应同俄罗斯开展对话，照顾所有各方的合理安全关切，通过对话谈判构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。中方将继续为缓和局势、化解危机作出努力，发挥建设性作用。

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