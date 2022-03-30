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中国东盟农资商会：2022年继续积极推动实施澜湄合作

2022年03月30日19:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月30日电（侯雪静、陈浩楠）在澜沧江—湄公河合作机制启动六周年和第五届澜湄周之际，中国东盟农资商会推出“澜湄农业情”——庆祝2022年澜湄周系列活动，在中国东盟农资网上设立专栏，宣传展示澜湄合作在农业农资领域的积极影响和良好效果。

　　中国东盟农资商会有关负责人表示，2022年中国东盟农资商会将继续积极推动实施澜湄合作项目，积极组织相关国家有关政府部门、合作社、商协会、企业等加强线上线下沟通交流，举办2022澜湄农业农资经贸合作峰会，进一步建设丰富澜湄农业农资经贸技术综合信息平台。

　　3月21日至27日是第五届澜湄周。澜湄合作是中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型次区域合作机制，自2016年3月23日启动以来发展迅速，成果显著，有力促进了流域六国经济社会发展。

　　中国东盟农资商会的数据显示，2021年中国与湄公河五国贸易额达到3980亿美元，同比增长23.3%。农业是澜湄合作五大优先领域之一，2021年中国与湄公河五国农产品贸易额达到281亿美元，同比增长18.6%，更多农产品进入彼此市场，澜湄农业合作潜力和空间不断拓展。

　　中国东盟农资商会是经国务院同意、民政部批准成立，由中华全国供销合作总社为业务主管部门的非营利性国际商会。

(责编：于洋、杨牧)

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