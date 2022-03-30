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澳两款新冠疫苗计划开展临床试验 将作为第四针接种

2022年03月30日19:13 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼3月30日电（记者郝亚琳）澳大利亚彼得·多尔蒂感染与免疫研究所等研发的两款新冠疫苗计划开展Ⅰ期临床试验，它们将作为新冠疫苗第四针进行接种，参与试验的志愿者招募工作已于日前开始。

　　据多尔蒂研究所日前发布的新闻公报介绍，Ⅰ期临床试验计划招募114名18岁至70岁的健康志愿者参加。

　　Ⅰ期临床试验研究小组负责人、墨尔本大学教授特里·诺兰表示，这两款疫苗将作为新冠疫苗第四针进行接种，拟招募的志愿者都是已经接种了三针新冠疫苗的人。临床试验将主要评估单一剂量的这两款疫苗的安全性和有效性。除采用双盲、随机、安慰剂对照等试验方法，他们还将在试验中对这两款疫苗进行并行比较。

　　这两款候选新冠疫苗一款是蛋白质疫苗，另一款是mRNA疫苗。两款疫苗虽然属于不同的技术线路，但均聚焦于针对新冠病毒刺突蛋白受体结合域（RBD）诱导产生免疫应答。

　　多尔蒂研究所表示，这两款疫苗都是针对变异新冠病毒贝塔毒株进行研发的，而贝塔毒株与奥密克戎毒株有两个相同的关键受体结合域突变，因此这两款疫苗有可能也能抵御奥密克戎毒株。

　　疫苗研发人员表示，两款疫苗在小鼠实验中都诱发了高水平的RBD特异性抗体。其中，蛋白质疫苗两针注射100天后，其诱发的免疫反应仍可有效抵御病毒。这款疫苗不仅能诱发小鼠对贝塔毒株的免疫反应，也保留了对新冠病毒原始毒株的中和能力。初期实验室研究还显示，它对德尔塔和奥密克戎等毒株也有中和作用。

(责编：于洋、杨牧)

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