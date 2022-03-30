新华社北京3月30日电（记者成欣、伍岳）外交部发言人汪文斌3月30日表示，中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确途径，中方将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，俄罗斯和乌克兰代表29日在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮谈判。俄方代表表示，本轮会谈是有意义的。乌方代表表示，乌方提议以永久中立形式确定非集团和无核国家地位。发言人对此有何评论？

“我们注意到俄乌双方在谈判中都释放出积极信号。”汪文斌说，中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确途径。“我们呼吁俄乌双方坚持对话谈判的大方向，相向而行，就政治解决方案形成共识，避免局势进一步升级，早日恢复和平。”

他表示，当前形势下，国际社会应多说有利于对话谈判的话，多做有利于对话谈判的事，支持俄乌谈下去，谈出结果，谈出和平。要警惕和防止拱火浇油、激化矛盾，为通过外交手段解决问题设置障碍、增添阻力。

针对中国是否可以成为俄乌和平协议的“担保方”的提问，汪文斌表示，中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，乐见俄乌双方对话谈判。中方一贯主张重视各国合理安全关切，愿同国际社会一道，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

他说，中方一直在为和平尽力，将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，同各方一道朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向作出努力。

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