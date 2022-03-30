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外交部回应俄乌谈判中释放积极信号

2022年03月30日18:35 | 来源：新华社微博
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　　据报道，俄罗斯和乌克兰代表3月29日在伊斯坦布尔举行新一轮谈判。俄方代表表示，本轮会谈是有意义的。乌方代表表示，乌方提议以永久中立形式确定非集团和无核国家地位。对此，外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上答问时表示，我们注意到俄乌双方在谈判中都释放出积极信号。中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确途径。我们呼吁俄乌双方坚持对话谈判的大方向，相向而行，就政治解决方案形成共识，避免局势进一步升级，早日恢复和平。当前形势下，国际社会应多说有利于对话谈判的话，多做有利于对话谈判的事，支持俄乌谈下去，谈出结果，谈出和平。要警惕和防止拱火浇油、激化矛盾，为通过外交手段解决问题设置障碍、增添阻力。

　　针对中国是否可以成为俄乌和平协议的“担保方”的提问，汪文斌表示，中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，乐见俄乌双方对话谈判。中方一贯主张重视各国合理安全关切，愿同国际社会一道，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

　　他说，中方一直在为和平尽力，将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，同各方一道朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向作出努力。（记者成欣、伍岳）

(责编：于洋、杨牧)

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