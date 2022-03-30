新华社华盛顿3月29日电（国际观察）美联储或加速加息对抗通胀引担忧

新华社记者高攀 熊茂伶 许缘

近期，美国联邦储备委员会多名官员密集发声，支持美联储必要时采取激进的加息策略以降低通胀。从历史经验来看，在通胀高企和失业率较低的背景下，美国经济很难实现软着陆。越来越多的经济学家和投资者担心，美联储如果为应对高通胀而大幅加息，将导致美国经济衰退风险上升。

3月10日，顾客在美国首都华盛顿一家超市选购食品。（新华社发，沈霆摄）

为应对美国40年来最严重的通胀局面，美联储本月16日宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间。这是美联储自2018年12月以来首次加息，也标志着美联储自2020年3月以来为应对新冠疫情实行的零利率政策正式终结，开始步入新一轮加息周期。

但不少人士认为，美联储加息幅度太小、来得太迟，远远落后于美国通胀形势。波士顿联邦储备银行前行长埃里克·罗森格伦指出，当前美国通胀率远高于2%的目标，失业率降至4%以下，已达到充分就业水平，这样的环境通常要求联邦基金利率升至略高于2%的中性水平，美联储还有很大加息空间。

作为美联储“鹰派”官员代表，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德在本月货币政策会议上对加息25个基点提出异议，主张一次性大幅加息50个基点。他认为，美联储应更快速加息以应对通胀和恢复信誉，到今年年底应将联邦基金利率调高至3%以上。

美联储理事克里斯托弗·沃勒也支持在未来几个月一次或多次加息50个基点，以更快对通胀产生影响。

美联储临时主席鲍威尔近日出席美国全国商业经济协会活动时承认，去年美国通胀上升幅度比美联储官员和经济学家普遍预期的更大、持续时间更长，美联储有必要迅速采取行动恢复价格稳定。他支持美联储快速加息，将利率上调至中性水平。

包括克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特在内的多名美联储官员随后纷纷表示，对美联储将加息幅度提高一倍至50个基点持开放态度。作为美联储官员中间派代表，梅斯特还建议到今年年底将联邦基金利率提高至2.5%左右的中性水平。

在美联储官员密集发声后，金融市场对于美联储将在下次货币政策会议上加息50个基点的预期迅速升温。芝加哥商品交易所的联邦基金利率期货数据显示，目前交易员预期美联储5月加息50个基点的概率高达70%、加息25个基点的概率为30%。

3月16日拍摄的视频画面显示，美联储临时主席鲍威尔在华盛顿出席线上新闻发布会。（新华社记者刘杰摄）

华尔街机构也纷纷更新预测，预计美联储将在初期以较大幅度加息，等通胀回落后再放慢加息步伐。高盛集团和摩根士丹利预计美联储将在5月和6月连续加息50个基点，然后在今年剩下的四次会议上各加息25个基点。花旗集团预计美联储将在未来四次会议上分别加息50个基点，然后在今年最后两次会议上各加息25个基点，全年累计加息2.75个百分点。

据美国媒体报道，美联储上次加息50个基点还是在2000年，在一年内进行多次50个基点的加息则要追溯到1994年。这意味着美联储本轮加息速度或将是1994年以来最快的。在2015年至2018年的上一轮加息周期中，美联储实行的是渐进式加息策略，用时三年才累计加息2.25个百分点。

美联储加息策略转变反映出美国通胀形势与几年前相比已大不相同，特别是俄乌冲突带来的大宗商品价格上涨和供应链中断风险，可能导致美国通胀严重恶化并变得更加根深蒂固。今年2月，美国消费者价格指数同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。

一些经济学家认为，要真正降低通胀，美联储需将联邦基金利率大幅提高到中性水平以上来抑制经济和需求增长，并容忍失业率上升。高盛集团预计本轮加息周期结束时，联邦基金利率将升至3%-3.25%，高于美联储官员预计的2.8%的水平。

这是3月2日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。（新华社记者刘杰摄）

从历史经验来看，在美国通胀高企和失业率较低的背景下，美联储很难通过大幅收紧货币政策实现经济软着陆。美国投资银行派杰公司对上世纪60年代以来美联储历次加息周期研究后发现，当美联储将联邦基金利率提高到中性水平以上后，美国经济仅在1994年实现真正的软着陆，其他加息周期结束后不久就都出现了经济衰退。

罗森格伦指出，美国过去两轮经济衰退是由货币政策以外的因素引发的，如2008年国际金融危机和2020年新冠疫情，但过度收紧货币政策导致经济衰退的风险正在上升。美联储为遏制通胀而提高利率的速度越快，其行动导致经济衰退的可能性越大。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，如果美联储大幅加息刺破美国股市、楼市和信贷市场泡沫，可能会引发深度经济衰退。美国前财政部长萨默斯也指出，从历史数据来看，未来一两年美国经济出现衰退的可能性非常高。

(责编：于洋、杨牧)