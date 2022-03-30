人民网曼谷3月30日电 （记者赵益普）3月29日至30日，中国向柬埔寨无偿援助的第八批500万剂新冠疫苗分批运抵金边。29日上午，柬埔寨卫生部国务秘书如松巴和中国驻柬使馆经商参赞邬国权到机场迎接。

如松巴表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中国是最早向柬埔寨提供疫苗的国家，自2021年2月7日首批援柬疫苗运抵之日起，为支持柬抗击新冠疫情和保护百姓生命安全，中国陆续向柬提供了多批疫苗，世界上没有哪个国家像中国一样向柬提供如此庞大数量的疫苗，中国已成为柬疫苗的战略依靠，是柬疫苗接种战略有效实施的有力保障。

邬国权表示，中柬两国领导人此前就合作抗疫达成了高度共识，两国有关部门密切配合，以最快的速度高质量完成这批500万剂疫苗交付。相信这些疫苗能助力柬更好地实施加强针接种计划，帮助柬埔寨人民度过平安欢乐的柬新年。中柬是全天候铁杆兄弟，双方将共同落实好两国领导人达成的共识，根据柬疫苗加强针接种进度和实际需要陆续运抵后续疫苗，为柬新常态下经济社会发展提供重要保障。

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