新华社莫斯科3月30日电（国际观察）俄乌谈判有进展 关键分歧待化解

新华社记者耿鹏宇 李奥

俄罗斯和乌克兰29日在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行的新一轮面对面谈判取得积极进展。俄方承诺大幅减少在乌首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动，乌方提出在国际安全保障下确立中立地位。

分析人士认为，此次会谈成果有望为缓解俄乌冲突奠定重要基础，但双方关键性分歧仍待解决。

取得积极进展

土耳其外交部长恰武什奥卢表示，29日的会谈是迄今为止最具进展的，双方在一些议题上已经达成一致。

在此次谈判中，乌克兰提议签署一份新的国际安全保障条约，其中包含一项类似于北约宪章第五条的条款，即对某一成员国的攻击将被视作对全体成员国的攻击，从而换取其采取中立立场。

俄谈判代表团团长、总统助理梅金斯基对乌方提议回应说，俄方已收到乌方提出的相关建议，涉及乌保持中立、不结盟以及无核化地位等内容。俄方会研究这些建议，向俄总统普京汇报并给予乌方答复。

与此同时，俄方也采取相应措施缓解当前局势。梅金斯基说，俄方正在采取两个步骤，军事层面大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，政治层面提出两国领导人会晤的可能性。

自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，双方已进行多轮谈判，俄乌外长也进行了直接接触。分析人士指出，双方在此轮谈判中做出了一定妥协和让步，展现了通过和谈解决冲突的意愿。

俄罗斯独联体国家研究所副所长弗拉基米尔·扎里欣说，此次会谈只是整个谈判过程中的一个阶段，但与前几轮谈判相比至少取得了一些实质性进展。双方相互展现了“让步”姿态，有望为缓解俄乌冲突并最终实现和平奠定基础。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会副主席阿列克谢·切帕也认为，此次谈判释放了积极信号。

关键分歧犹存

分析人士指出，此轮谈判中，俄乌尽管释放出通过对话解决冲突的积极意愿，但在一些关键问题上仍存在较大分歧，双方距离达成和平协议仍有距离。

乌总统泽连斯基29日在肯定乌俄新一轮谈判释放积极信号的同时，强调乌方清楚所有的风险，认为没有理由相信俄方谈判代表的言论，“只有具体的结果才是可信的”。

乌总统办公室顾问波多利亚克29日在新闻通报会上说，双方目前正围绕有关乌克兰国际安全保障和停火问题进行密集磋商。只有双方在国际安全保障这一问题上达成一致，才有可能尽快停火止战。

俄罗斯方面的表态也表明当前局势不容过分乐观。梅金斯基说，目前在克里米亚问题上没有看到进展。此外，基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动降级也不意味停火。

俄国防部长绍伊古29日在莫斯科出席相关工作会议时指出，俄在整体上已完成在乌特别军事行动第一阶段主要任务，显著降低了乌武装力量作战能力。他说，俄武装力量将继续特别军事行动直至完成既定目标。

分析人士指出，乌克兰正在寻求安全保障，其能否得到俄罗斯认可将取决于安全保障的具体内容。

莫斯科国际关系学院国际研究所首席研究员阿列克谢·托卡列夫认为，目前为止乌方的提议并未完全满足俄方要求。俄军大幅减少对基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动值得欢迎，但未来会将重点转到顿巴斯地区，马里乌波尔的战斗也仍在持续。

扎里欣表示，新一轮谈判取得了积极进展，但很难说实现重大突破。俄方收到了乌方一些非常有必要的提议，但这些提议尚不足以促使双方达成和平协议。

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