新华社洛杉矶3月29日电 综述：美国新冠确诊病例超8000万 奥密克戎BA.2亚型或引起新激增

新华社记者谭晶晶

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至29日，美国累计新冠确诊病例已超过8000万例，累计死亡病例超过97.8万例。近期，变异新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2在全美加速传播，已成为美国的主要流行毒株，为疫情防控带来新的风险。

美国专家表示，美国多地放松防控措施、新冠疫苗接种速度放缓、流感季和过敏季等因素叠加，确诊病例等指标近期可能再度显著上升。

美国疾病控制和预防中心29日公布的最新数据显示，BA.2亚型毒株已成为美国的主要流行毒株。截至26日的一周，BA.2亚型毒株感染病例约占全美新增新冠确诊病例总数的54.9%。自2月初以来，BA.2亚型毒株所致感染病例数一直在快速上升。

世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗日前表示，奥密克戎包括BA.1、BA.2等亚型毒株，其中BA.2是迄今已知传播力最强的新冠变异毒株。

美国加州大学洛杉矶分校费尔丁公共卫生学院流行病学系系主任张作风教授在接受新华社记者采访时表示，BA.2亚型毒株有三个特点：一是其传染性比其他亚型毒株更强；二是感染BA.2后的住院率、重症率与感染其他亚型毒株相似；三是BA.2亚型毒株能够导致疫苗的保护效力下降。感染BA.2亚型毒株的症状与感冒相似，主要是流鼻涕、头痛、疲劳、打喷嚏、咽喉痛等。

专家认为，BA.2亚型毒株在欧洲快速传播，许多国家已经历了新一轮激增潮，确诊病例、死亡病例、住院病例大幅增加，美国很可能遭遇相似情形。

美国斯克里普斯研究所遗传学家埃里克·托波尔表示，BA.2亚型毒株肯定会带来新一波病例数上升潮。值得庆幸的是，与前几次激增潮不同，这一波上升潮是在目前疫情相对缓和、病例增幅下降的基础上，负担相对轻一些。

近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例等指标与今年1月初峰值时期相比大幅下降。不过，在疫情趋缓的同时，美国新冠疫苗接种速度放缓。美疾控中心数据显示，截至29日，约65.5%的美国人口完成新冠疫苗全程接种，但完成疫苗接种的人群中接种加强针的比例不到半数。截至28日的7日平均单日疫苗接种量为115261剂，这是自2020年12月17日以来的新低。

张作风表示，新冠疫苗及加强针对预防BA.2亚型毒株感染仍有保护效力，尚未接种疫苗以及未感染过新冠的人群是感染风险最高的群体。

美国食品和药物管理局29日修订新冠疫苗紧急使用授权，批准50岁及以上人群以及免疫功能低下人群接种第二剂辉瑞或莫德纳新冠疫苗加强针。随后，美疾控中心发表声明，推荐这些人群接种加强针，以预防新冠感染及重症。

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