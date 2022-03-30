新华社北京3月30日电 题：美国霸权执念何时休

新华社记者谢彬彬

美国国防部日前向国会提交了2022年国防战略，称中国是美国面临的“最重要战略竞争对手”，美国要应对来自中国的“多领域威胁”云云。把中国作为主要“假想敌”，为提高军费开支找借口，这套把戏早已被世人认清，其背后是美国顽固的冷战思维和霸权执念又在作祟。

谁才是对世界和平的最大威胁，恐怕只有美国才能“当仁不让”。据统计，从第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248场武装冲突，其中由美国挑起的就高达201场。美国动辄就打着“人权”“反恐”的旗号，四处发动战争，早已成为世界最大“乱源”。近期爆发的俄乌冲突，其根源正是美国为首的北约不断东扩，无视俄罗斯的合理安全关切，一再“拱火”而致。美国的所作所为，就是要维护其在全世界的霸权体系。因而，美国首先应该做的是管好自己，不要继续在全世界“纵火”，不要让自身成为世界和平与发展的威胁。

美国为了维持全球霸主地位，其军费常年高居世界第一，占世界军费总开支近四成。白宫日前向国会递交的2023财年联邦政府预算申请中，国防预算申请高达8133亿美元，其中7730亿美元划拨给国防部，比上一财年增长约4%。这份预算被总统拜登称为史上美国对“国家安全最大投资之一”。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所3月14日发布的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年全球武器交易量与2012年至2016年相比下降4.6%，但同期美国武器出口增长14%，全球占比从32%上升到39%。美国军费预算为何逆势攀升？因为政客们要对与其利益紧密捆绑的美军工企业“负责”，军费预算高涨，军工企业喜笑颜开。

将中国描绘为“威胁”，是美西方一些政治势力蓄意泼向中国的脏水，是企图误导世界舆论的最大谎言。中国始终坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。新中国成立70多年来，从未主动挑起一场战争，从未侵占别国一寸土地，并成为世界上唯一将和平发展写进宪法的国家。中国积极推动构建人类命运共同体，在国际军控和防扩散进程、国际维和行动、推动政治解决国际和地区热点问题等方面的努力有目共睹，中国坚定维护世界和平的负责任大国形象在国际社会日益深入人心。美方别有用心地散播“中国威胁论”、把中国树立为“假想敌”，完全站不住脚，也绝不可能得逞。

其实，美国最大的威胁是自己。面对疫情失控、种族冲突加剧、枪支暴力居高不下等种种病灶，美方最应做的是“反求诸己”，把自己的事做好比什么都重要。自身问题重重，这帮政客却还在穷兵黩武，这是对民众最大的不负责任。难怪美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克说，冷战结束后，美国军费开支屡创新高，却拿不出钱改善国内基础设施、解决民生问题，可见美国政府并不是自己所说的“民有、民治、民享”。

(责编：苏缨翔、燕勐)