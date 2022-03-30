新华社北京3月30日电 俄罗斯和乌克兰29日在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行新一轮面对面谈判，谈判持续大约3小时。俄代表团表示本轮谈判具有建设性，乌克兰总统泽连斯基认为谈判所释放的信号是积极的。

请看新华社记者从土耳其、俄罗斯、美国等地发回的报道——

@土耳其

土耳其外长恰武什奥卢表示，29日的谈判是迄今为止最具进展的，双方在一些议题上已经达成一致。

据土耳其国家电视台报道，俄方代表团会后表示，双方举行的谈判是建设性的，并强调“双方就某些条款达成一致，两国外交部将进一步研究这些条款”。

报道说，乌克兰代表团向俄代表团提出在谈判期间不要使用武力的提议。乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克说，俄代表团在29日的谈判中采取了建设性行动，乌克兰将在两周内继续与俄方进行谈判。

俄罗斯媒体援引俄谈判代表团团长、总统助理梅金斯基的话报道说，29日的谈判具有建设性。俄方收到了乌方提出的相关建议，俄方会就这些建议进行研究、汇报给俄总统普京并给予答复。

另据土耳其外交部最新消息，俄乌此轮面对面谈判已于29日全部结束。

3月29日，俄罗斯和乌克兰谈判代表在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫总统府开启新一轮谈判。土总统埃尔多安在和谈开始前会见了双方代表并表示愿促成俄乌总统在土会面。新华社发（土耳其总统府供图）

@俄罗斯

参加俄乌新一轮谈判的俄国防部副部长福明29日在土耳其伊斯坦布尔表示，有关准备乌克兰中立和无核地位的协议以及向乌提供安全保障的谈判正在付诸实践，考虑到今天谈判中讨论的原则，为增加互信并为进一步谈判和实现最终目标创造必要条件，俄国防部决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

俄罗斯总统普京29日与法国总统马克龙通电话，双方继续就乌克兰局势交换意见，其中包括当天的俄乌新一轮谈判。

@乌克兰

乌总统泽连斯基29日表示，在土耳其伊斯坦布尔举行的乌俄新一轮谈判所释放的信号是积极的。

乌克兰谈判代表、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚29日在伊斯坦布尔结束与俄方代表团谈判后举行的新闻发布会上表示，乌克兰已提议签署一份新的国际安全保障协定，该协定将包含一项类似于北约宪章第五条的条款。阿拉哈米亚表示，关于乌克兰新安全保障机制，乌方坚持认为这应当是一份由所有安全担保国签署、批准的国际协定。

乌克兰国家通讯社援引乌总统办公室顾问波多利亚克29日在新闻通报会上的说法报道称，乌俄谈判目前正围绕有关乌克兰国际安全保障和停火的问题进行密集磋商。只有双方在国际安全保障这一问题上达成协定，才有可能尽快结束战争。

波多利亚克说，作为国际安全保障协定的单独条款，乌方提议乌俄保持现有立场15年不变，以便双方就克里米亚和塞瓦斯托波尔的地位问题进行谈判；同时，在这15年间，在谈判进行过程中，乌俄将不使用任何军事或武装力量来解决克里米亚问题。

3月29日，在土耳其伊斯坦布尔，乌克兰代表团车队离开会谈现场。新华社记者 沙达提 摄

@美国

针对俄方宣布将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，美国总统拜登29日在白宫表示，美方将观察俄方是否用实际行动落实其说法。同时，美国及其盟友将保持对俄制裁，继续向乌提供军事援助，密切关注局势发展。

@法国

法国媒体29日援引总统府爱丽舍宫的消息说，法国总统马克龙将同乌克兰总统泽连斯基通话。爱丽舍宫表示，战争目前仍在持续，法方包括停火在内的诉求没有改变。

@英国

英国首相办公室29日发表声明说，首相约翰逊当天同美法德意领导人通话讨论乌克兰局势，约翰逊强调，应关注俄方怎么做，而不是说了什么。

3月29日，媒体记者聚集在土耳其伊斯坦布尔的俄乌代表团谈判会场外。新华社记者 沙达提 摄

@联合国

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克在29日的例行记者会上说，联合国方面希望谈判中的承诺尽快转化为具体协议和实际行动，使联合国能够运送人道物资。他还说，联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思已着手同俄乌探讨在乌达成人道主义停火协议的可能性，近日将赴俄乌进行斡旋。

中国常驻联合国副代表戴兵29日在安理会审议乌克兰人道问题时发言，指出全方位、无差别制裁带来新的人道问题。

戴兵说，乌克兰冲突仍在持续，平民生命安全和人道需求应当得到切实保障。他说，危机延续升级只会造成更大损失，不符合任何一方利益。实现停火止战，最根本的出路还是对话谈判。

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