俄乌冲突使人们进一步看清欧洲在安全上离不开美国、在能源上离不开俄罗斯的现实。要实现真正“战略自主”，欧洲还有很长的路要走。

实现“战略自主”的紧迫性空前显现

俄乌冲突背景下，国际局势深刻演变，欧洲实现“战略自主”的紧迫性前所未有凸显。欧洲“战略自主”包括安全、经济、数字化、应对气候变化与卫生健康等五个领域，其在经济、应对气候变化等领域具备一定优势，但在安全领域实现防务自主是欧洲最明显的短板。

这是3月24日在比利时布鲁塞尔欧盟总部拍摄的欧盟峰会现场。新华社发（欧盟供图）

俄乌冲突爆发前，欧盟及法、德主要领导人开展了一系列穿梭外交，却始终无法作为一个可信的安全实体缓解紧张氛围，也未能为化解危机提出有效的欧洲方案。冲突爆发后，北约在欧洲防务中的作用更加凸显，欧盟多年来的安全防务建设却集体失声，作用不彰。欧盟各国再次警觉到，在地缘政治和安全博弈回归的背景下，实现“战略自主”是欧盟参与大国博弈的入场券，也是其避免再次成为类似冷战中大国争斗“砧板”的唯一出路。

冲突使欧洲多国更加重视军事能力建设，将国防预算至少提升到GDP2%的呼声增多，同意推进成员国进行常态化防务合作，促进欧盟共同防务“进入更具操作性的阶段”。

3月11日，欧盟成员国领导人非正式会议通过了《凡尔赛宣言》，在增强欧洲防御能力、推进能源自主、促进经济增长等问题上做出共同承诺；21日，欧盟理事会通过了酝酿多时的“战略指南针”行动计划，为欧盟未来5至10年的安全和防务政策指明方向，欧盟决定成立一支快速反应部队以提高行动能力，争取将欧盟打造为安全提供者。

摆脱对美国安全依赖难上加难

欧洲多国对于摆脱对美国军事依赖的呼声由来已久。自美国战略重心出现向亚太转移的迹象后，欧洲就开始担忧美国安全承诺的可靠性。特朗普上台后，大肆推行“美国优先”，美欧关系一度跌至战后低点。尽管拜登政府一再强调对欧洲盟友的重视，但美国外交始终是其维护霸权的工具，在美欧利益不匹配甚至存在冲突时，美国丝毫不会顾及欧盟利益。去年，美国在阿富汗仓惶撤军，在澳大利亚核潜艇事件上对法国“背后捅刀”等行为都使欧盟意识到实现“战略自主”的必要性。此次俄乌冲突背后，是美国常年严酷挤压破坏俄罗斯安全空间造成的美俄矛盾激化，美方不顾欧洲安全关切煽动俄乌紧张局势，欧洲却不得不首当其冲，残酷的政治现实无异于当头一棒，警示欧盟加快实现“防务自主”。

3月24日，美国总统拜登（左）和欧洲理事会主席米歇尔抵达欧盟总部。新华社记者张铖摄

但是，要克服对美安全依赖这一沉疴痼疾，对欧盟来说却愈加困难。俄乌冲突使欧洲安全对美国和北约的依赖程度进一步加深，这一点在波兰和波罗的海三国体现的尤为明显。拉脱维亚外交部长林克维奇斯公开警告，在乌克兰问题上，欧盟在防务安全领域的可靠程度仍有待检验。

可以预见的是，未来美欧仍将就俄乌冲突、对俄制裁乃至对华政策协调立场，如何在推进“战略自主”与维持跨大西洋关系之间寻求平衡，成为欧盟领导人的必答题。

重塑欧俄关系考验欧盟智慧

冲突发生以来，在美国主导下，美欧一同发起对俄制裁，妥善处理对俄关系成为欧盟面临的严峻考验。截至目前，欧盟已实施四轮对俄制裁，包括将俄部分银行从环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）支付系统中剔除、限制俄央行使用其外汇储备、对部分政治人物和寡头施加制裁等。波兰和波罗的海三国更是要求欧盟停止进口俄油气资源。

然而，俄罗斯是欧盟躲不开的近邻，欧俄之间经贸往来密切、互补性强，同俄方的能源贸易更是欧洲的“刚需”。在美国宣布停止进口俄罗斯油气后，德国总理朔尔茨强调，俄罗斯能源在提供公共服务、保证公民日常生活等方面至关重要。欧盟非正式峰会后，法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩均强调建立“能源独立”之路，后者称欧盟计划在2027年前结束对俄天然气、石油和煤炭的依赖。但人们普遍认为这一计划的前景并不乐观。

因此，尽管当前欧洲国家“恐俄症”集体暴发，一段时间内欧盟对外政策将带有较强的反俄色彩，但同俄罗斯激烈对抗不利于欧洲的长期繁荣和稳定，更不利于欧洲实现“战略自主”。重塑欧俄关系总归要提上欧盟的议事日程，这将极大考验欧盟的政治和战略智慧。

近年来，欧洲被债务危机、恐怖主义、难民问题和疫情防控等问题困扰，俄乌冲突和对俄制裁更是加剧了欧洲的能源危机、通胀压力和供应链紧张局势，使其疫后经济复苏和社会稳定面临更多严峻挑战。面对诸多难题，实现“战略自主”是欧盟走出重围，真正成为地缘政治“参与者”的必由之路。然而，要妥善化解俄乌冲突带来的新挑战，并将其转化为前进的机遇和动力，欧洲仍然任重道远。（作者：中国国际问题研究院国际战略研究所郭梦迎；编辑：孙萍、鲁豫）

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