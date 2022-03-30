我赴刚果（金）维和工兵分队高标准完成维和友军营区修缮任务

人民网约翰内斯堡3月30日电 （记者闫韫明） 当地时间3月29日，经过一个多月的紧张施工，我第25批赴刚果（金）维和工兵分队米尼布维分遣点高标准完成巴基斯坦维和步兵3营分遣队营区修缮任务，受到联刚稳定团工作人员和巴基斯坦维和友军一致称赞。

米尼布维分遣点距离我维和分队主营区有235公里的路程，处于联刚稳定团南部战区巴基斯坦维和步兵3营的一支分遣队营区内。

根据联刚稳定团工作计划，为帮助巴基斯坦维和官兵新建生活设施，并对现有老旧营房进行修缮，我维和工兵分队于今年2月15日元宵节当天派出12名官兵前往米尼布维分遣点执行任务。

因营区老旧，加之长期高温暴晒和雨水冲刷，巴基斯坦维和步兵3营分遣队营区基础设施损毁严重，存在较大安全隐患，严重影响正常居住。此次营区修缮涵盖板房新建、地面硬化、弹药库加固、水电管线安装等任务。

施工间隙，针对当地紧张安全形势，我维和官兵与巴基斯坦维和官兵共同举办“军事日”活动，两国维和官兵就武器装备使用、安全防卫警戒、战术基础动作等方面进行经验交流，在相互学习中，进一步提高处突能力。

在长达一个多月的施工过程中，我维和官兵克服天气炎热、疫情多发、保障困难、材料短缺等困难，分组协同破解施工难题，高效完成了6个洗漱卫生间和1个厨房的新建，6个储水设施的抬升，150平米的地面硬化，200米的水电管线连接等任务，有效改善了巴基斯坦维和官兵的居住环境，并进一步提高了营区应对安全风险的能力。

“感谢中国兄弟！在这一个多月的工程任务中，你们高效的工作让我们很佩服。”巴基斯坦维和步兵3营连长穆罕默德·阿韦斯·塔里克对我维和官兵竖起了大拇指，表示了衷心的感谢。

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