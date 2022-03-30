新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表团参赞孙志强29日在安理会审议刚果（金）问题时发言，支持刚果（金）政府提高治理能力，维护刚果（金）政治稳定对刚果（金）国家和平发展至关重要。

孙志强说，近一时期，刚果（金）东部安全局势持续恶化，武装团伙暴力活动更趋活跃，针对平民的袭击事件愈加频繁，中方对此深表担忧。造成刚果（金）东部长期动荡的原因错综复杂，单靠军事手段无法彻底根除。中方支持刚果（金）政府提高治理能力，推进关键领域改革，落实解武复员方案，对东部地区实施有效管控。要重视发展对安全的促进作用，利用自然资源优势创造就业、发展民生、消除贫困，切断暴力恶性循环。

孙志强说，维护刚果（金）政治稳定对刚果（金）国家和平发展至关重要。近期刚果（金）政局出现一些波动，围绕2023年选举存在一些争议和挑战。中方欢迎刚果（金）总统齐塞克迪承诺将在宪法规定时间框架内举行自由、民主、透明的选举，欢迎国家独立选举委员会通过选举路线图，呼吁所有政治领导人克服分歧，保持团结，共同推进选举改革，确定选举日程、预算等具体事项。

他还说，刚果（金）的人道和发展需求不容忽视。尽管当今世界并不太平，热点问题呈多发态势，刚果（金）和其他非洲议题不能被边缘化。中方呼吁国际社会加大对刚果（金）和非洲国家的帮扶和援助。

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