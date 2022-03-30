人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中方支持刚果（金）政府提高治理能力

2022年03月30日15:19 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表团参赞孙志强29日在安理会审议刚果（金）问题时发言，支持刚果（金）政府提高治理能力，维护刚果（金）政治稳定对刚果（金）国家和平发展至关重要。

孙志强说，近一时期，刚果（金）东部安全局势持续恶化，武装团伙暴力活动更趋活跃，针对平民的袭击事件愈加频繁，中方对此深表担忧。造成刚果（金）东部长期动荡的原因错综复杂，单靠军事手段无法彻底根除。中方支持刚果（金）政府提高治理能力，推进关键领域改革，落实解武复员方案，对东部地区实施有效管控。要重视发展对安全的促进作用，利用自然资源优势创造就业、发展民生、消除贫困，切断暴力恶性循环。

孙志强说，维护刚果（金）政治稳定对刚果（金）国家和平发展至关重要。近期刚果（金）政局出现一些波动，围绕2023年选举存在一些争议和挑战。中方欢迎刚果（金）总统齐塞克迪承诺将在宪法规定时间框架内举行自由、民主、透明的选举，欢迎国家独立选举委员会通过选举路线图，呼吁所有政治领导人克服分歧，保持团结，共同推进选举改革，确定选举日程、预算等具体事项。

他还说，刚果（金）的人道和发展需求不容忽视。尽管当今世界并不太平，热点问题呈多发态势，刚果（金）和其他非洲议题不能被边缘化。中方呼吁国际社会加大对刚果（金）和非洲国家的帮扶和援助。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部