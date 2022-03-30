新华社哈博罗内3月30日电 通讯：博茨瓦纳老师“结缘”中文教学

新华社记者滕军伟

博茨瓦纳首都哈博罗内的丽海国际小学，当伊什梅尔走进教室时，学生们用中文“你好”跟她打招呼，兴奋和喜悦之情洋溢在孩子们脸上。

“今天的中文课，我们先看一段中国电影。”她说。学生们高兴地跳起来，有学生问：“是成龙的电影吗？”过了好一会儿，课堂才安静下来。

33岁的伊什梅尔中文名叫刘薇薇，今年年初刚成为丽海国际小学的一名中文助教，负责协助该校三至六年级共14个班350多名学生的中文教学。

伊什梅尔曾是博茨瓦纳国家排球队的一员。大学毕业后，在妹妹的建议下，她于2017年就读博茨瓦纳大学孔子学院，开始学习中文，从此与中国“结缘”。

“在孔院学习期间，我对中文、中国文化和生活方式产生了强烈的兴趣。尤其是2018年我参加了孔院组织的夏令营，第一次去中国，被中国美丽的环境、完善的基础设施和友善的人们所吸引。”她在接受新华社记者采访时表示。

2019年，伊什梅尔前往上海师范大学学习。因为新冠疫情暴发，她没法在中国完成最后一个学期的学业，最终在博茨瓦纳在线完成了学业。

作为一名中文助教，伊什梅尔的主要工作是教学生唱中文歌、剪纸、制作灯笼等，并协助该校唯一一名中文老师张露教孩子中文。

丽海国际小学校长巴塞尔·诺伽海告诉记者，学校曾设有中文俱乐部，很多孩子对学习中文很感兴趣，中文俱乐部后来无法满足需求。2018年，学校和博茨瓦纳大学孔子学院合作，引进全日制中文教学。

“教一门语言真的很有趣，学生们的求知欲很强，尤其是对中国文化和食物很感兴趣。他们在课上会问我很多问题，比如他们喜欢的东西用中文怎么说。”伊什梅尔说，自从开始学习中文，很多孩子都想去中国参观。

在伊什梅尔看来，博茨瓦纳人学中文有很多好处。她说，中国有很多先进技术，比如移动支付方式，博茨瓦纳人可以学习借鉴。“学习中文后，你还可以从事很多工作，比如当中文老师、翻译或口译。”

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