新华社北京3月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰29日在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判，参与谈判的俄国防部副部长福明表示，俄方决定大幅减少在乌首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。俄乌双方谈判代表均认为此轮谈判具有建设性。联合国方面表示，希望谈判承诺尽快转化为具体协议和实际行动。美英等国则表示，要看俄方后续具体行动。

——联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克在29日的例行记者会上说，联合国方面希望谈判中的承诺尽快转化为具体协议和实际行动，使联合国能够运送人道物资，并能够实现停火。他还说，联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思已着手同俄乌探讨在乌达成人道主义停火协议的可能性，并将于近日赴俄乌进行斡旋。

——针对俄方宣布将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，美国总统拜登29日在白宫表示，美方将观察俄方是否用实际行动落实其说法。同时，美及其盟友将保持对俄制裁，继续向乌提供军事援助，密切关注局势发展。

——法国媒体29日援引总统府爱丽舍宫的消息说，法国总统马克龙将同乌克兰总统泽连斯基通话。爱丽舍宫表示，战争目前仍在持续，法方包括停火在内的诉求没有改变。

——英国首相办公室29日发表声明说，首相约翰逊当天同美法德意领导人通话讨论乌克兰局势。约翰逊强调，应关注俄方怎么做，而不是说了什么。

——美国匹兹堡大学法学院客座教授丹尼尔·科瓦利克29日对新华社记者说，俄乌冲突最好能通过协商解决，找到可保证俄乌双方以及地区和平安全的办法。目前看来，协商解决是可行的，美国及其他北约国家应在推动俄乌双方达成相关协议上发挥好的作用。

——美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默29日在社交媒体上说，俄乌停火是有可能的，但俄方遭受的制裁不会被解除，这将严重限制未来的谈判潜力。（参与记者：尚绪谦、孙丁、邓仙来、徐永春、杜鹃）

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