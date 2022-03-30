人民网堪培拉3月30日电（记者 陈效卫）29日，中国驻澳大利亚使馆举行活动，庆祝2022北京冬奥会、冬残奥会成功举办。澳奥委会首席执行官卡罗尔、残奥委会主席奥卡拉汉，澳冬奥代表团团长利普舒特、冬残奥代表团团长麦克洛芙琳，澳冬奥、冬残奥运动员代表，澳体育记者、体育学院代表以及驻澳使馆高级外交官、中澳媒体记者等参加。

肖千大使在致辞中祝贺澳大利亚代表团在北京冬奥会和冬残奥会上取得优异成绩并表示，北京冬奥会和冬残奥会圆满举办，是中国的成功，更是全世界的成功，不仅为身处疫情寒冬的各国人民带来温暖和希望，也为当今世界注入和平与团结的力量。

肖千大使强调，体育交流是中澳两国人文交流的重要组成部分，为增进两国人民的理解与友谊，推动两国关系发展作出了积极贡献。今年是中澳建交50周年。我们真诚希望中澳两国人民以此为契机，弘扬奥林匹克精神，加强体育交流与合作，携手同行，一起向未来，为促进两国体育运动发展和国际奥林匹克事业作出新的贡献。

澳奥委会首席执行官卡罗尔、澳残奥委会主席奥卡拉汉致辞感谢中国驻澳使馆举办此次庆祝活动，使澳体育界人士再次欢聚一堂，重温在中国度过的欢乐时光。中国克服全球疫情肆虐带来的各种风险和挑战，以高标准、高质量完成北京冬奥会和冬残奥会各项赛事组织和服务保障工作，使澳代表团成员宾至如归、印象深刻。衷心感谢中国政府的精心策划和高效组织，感谢中国人民的热情友好和盛情接待。

北京冬奥会闭幕式澳大利亚旗手肯尼迪-西姆、澳北京冬残奥会单板滑雪铜牌获得者塔德霍普和高山滑雪运动员佩林在致辞中难掩激动之情，感谢中国为澳运动员提供尽情拼搏、展现自我的舞台，让澳运动员对此次中国奥运之行铭记终生。从抵达北京的那一刻起，每名运动员便深深地感受到中国志愿者的热情与真诚，让每个人内心都充满温暖。中国采取的有关举措，确保了参赛人员的健康安全，让每名运动员都能全身心地投入到比赛中。北京冬奥会和冬残奥会为世界打开了重新认识中国的大门，希望有更多机会访问中国。

澳广播公司资深体育记者霍尔姆斯表示，北京冬奥会和冬残奥会的成功举办创造了新的历史记录，使北京成为疫情肆虐下最安全的城市，让世界再一次感受到中国人民的热情友好。世界正在发生变化，但体育总能将各国人民团结在一起以应对挑战。我希望并相信只要澳中双方共同努力，消除误解，增进互信，澳中关系终能重回正轨，未来发展也会更加美好。

北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬、北京冬奥村运行团队对外联络副主任张冠男在视频致辞中感谢澳方对北京冬奥会和冬残奥会的大力支持，并祝贺澳代表团取得的优异成绩，希两国继续深化体育交流合作。

庆祝活动结束后，在轻快、愉悦的氛围中，肖千大使同参加活动的澳方各界人士共同在印有北京冬奥会和冬残奥会标识的背景板上签名并合影留念。

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