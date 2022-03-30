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专访：对昆明大会通过“2020年后全球生物多样性框架”持乐观态度——访联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛

2022年03月30日11:26 | 来源：新华网
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新华社伦敦3月29日电 专访：对昆明大会通过“2020年后全球生物多样性框架”持乐观态度——访联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛

新华社记者郭爽

“我们应该对昆明大会通过‘2020年后全球生物多样性框架’持乐观态度，”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛29日接受新华社记者视频采访时说，“显然，全世界正在期待这一框架。”

当天，为期15天的联合国《生物多样性公约》日内瓦会议结束谈判。作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）（昆明大会）第二阶段会议的预备会议，日内瓦会议为“2020年后全球生物多样性框架”提供了第一个关于该框架目标、支持机制的谈判文本。当天，各国政府就在昆明大会前推进工作的方式达成一致。

穆雷玛说，会议期间，各方就多种立场展开激烈讨论，“展现了多边主义的力量和求同存异的意愿”。预计今年晚些时候举办的昆明大会将会通过这一框架。“我们应该乐观。民众、国家和利益相关方都希望看到一个具有变革性的、雄心勃勃的、通用的和以行动为导向的‘2020年后全球生物多样性框架’。”

2021年，中国成功承办以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题的COP15第一阶段会议，成功举行了包括领导人峰会及部长级会议在内的COP15高级别会议，举办了生态文明论坛。高级别会议通过了“昆明宣言”，生态文明论坛发出了保护生物多样性、共建全球生态文明的倡议，为第二阶段会议制定“2020年后全球生物多样性框架”凝聚了广泛共识、奠定了坚实基础。

穆雷玛对昆明大会第二阶段会议充满信心。她指出，中国在生物多样性保护方面发挥着重要作用，这也是中国承办COP15的原因。中国宣布率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金，“这不仅将推动达成‘2020年后全球生物多样性框架’，更将确保框架在达成后的有效执行”。

穆雷玛表示，中国代表团在日内瓦展开了所有必要磋商，与各利益相关方会面，积极准备昆明大会，推动达成兼具务实与雄心的“2020年后全球生物多样性框架”，为遏制和扭转生物多样性丧失趋势贡献了力量。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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