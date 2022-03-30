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菜鸟启用首个美洲分拨中心 中国包裹最快12日送达墨西哥

2022年03月30日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网墨西哥城3月29日电（记者彭敏）3月28日，菜鸟正式启用其美洲分拨中心。该分拨中心位于墨西哥州当地跨国企业仓配集中区域，距墨西哥城国际机场约30公里，车程1小时左右，与合作伙伴联合运营。分拨中心内设有自动流水线、往复式一分多分拣机等智能物流设备，并备有自研海外分拨系统（GXMS）。

据悉，这是菜鸟在美洲建设的首个分拨中心，也是菜鸟在全球启用的第9个分拨中心。

据墨西哥在线零售协会（AMVO）的数据，2021年墨西哥电商销售额达4010亿比索（按1人民币≈3.1516墨西哥比索计算，约1272.3764亿人民币），同比增长了27%，超过法国、德国、意大利和巴西等较发达的国家。

伴随跨境物流的不断完善，墨西哥当地消费者通过跨境电商能买到比当地更优惠的产品。根据中国海关统计，2021年中拉贸易总额达4515.9亿美元，同比增长41.1%，其中中方出口2290.1亿美元，同比增长52%。墨西哥是中国在拉美及加勒比地区第二大贸易伙伴。

墨西哥分拨中心启用之后，菜鸟拉美地区部分物流产品时效提升约10%，同时，结合菜鸟的数智物流技术，送往当地的包裹将拥有更详细的物流履约信息，让商家和消费者能更快更准确知道包裹所处的位置。

“墨西哥分拨中心的正式启用，将在328周年庆大促中发挥巨大作用，也是菜鸟在拉美本地物流网络建设的重要一步。结合数智化的物流能力，菜鸟将能进一步优化全链路的物流时效。”菜鸟国际出口供应链负责人赵俊告诉记者，过去一年，菜鸟在拉美地区的业务实现了三位数增长。

目前，菜鸟每周有8班包机飞往拉美美洲，连接中国香港、美国迈阿密和洛杉矶、巴西圣保罗和智利圣地亚哥。结合菜鸟跨境物流全链路的建设及干线，中国跨境商家包裹物流时效从以往的40—50天，缩短至最快12天送达海外消费者手。

据悉，2021年第四季度，菜鸟国际的季度日均跨境包裹已超500万，继续并肩国际物流巨头，其中“5美元10日达”物流产品已覆盖20个国家，助力更多跨境商家“用一杯咖啡钱送全球”。 

(责编：贾文婷、常红)

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