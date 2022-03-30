新华社日内瓦3月29日电 专访：“绝对有必要”对美在乌克兰生物实验室进行严格核查——访联合国前武器核查员里特

新华社记者陈俊侠 徐驰 许嘉桐

联合国前伊拉克首席武器核查员、前美国海军陆战队情报官员斯科特·里特日前接受专访时表示，对美国在乌克兰生物实验室里的所作所为，绝对有必要进行严格核查，只有这样才能证明美国是否遵守《禁止生物武器公约》。

里特曾担任联合国伊拉克首席武器核查员。1998年，由于不满美国对核查员工作的蛮横干涉，里特辞去该职位。

里特认为，乌克兰的生物实验室“毫无疑问”是由美国主导的。他说，尽管这些生物实验室在乌克兰的土地上，但它们是由美国主导、依据乌克兰与美国2005年签署的备忘录开展的，而该备忘录的法律依据是美国的“减少威胁合作计划”。美国国会在苏联解体后通过了该计划，目的是遏制原苏联各加盟共和国发展大规模杀伤性武器的能力。

在里特看来，美国的问题在于奉行“双重标准”——要求其他国家遵守一套规则，自身却按照另一套规则运作。“同所有人一样，我们享有免遭生物及化学武器攻击的固有权利。但美国还认为，为了免受一些生物及化学武器的攻击，美国有权生产这些生物与化学制剂，用来培训人员”。他说，这意味着美国在生产本不应被生产的生物、化学制剂。

据报道，根据美方2021年底向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的文件，美方在乌克兰有26处生物实验室等合作设施。

里特说：“我不明白建立26个生物实验室的必要性，我也不明白俄罗斯所指控的那些项目为何被允许存在，美国需要对此做出解释。”他说，比如武器化禽流感病毒，并且以从乌克兰飞往俄罗斯的候鸟做媒介传播这种病毒。

里特认为，无论出于何种原因，美国作为2001年唯一否决《禁止生物武器公约》核查议定书的国家，不应当继续阻挠国际社会完善这份有约束力、全球性、非歧视的法律文书。他说：“不幸的是，作为一位十分爱国的美国公民，我只能说，世界不能再盲目信任我的国家了，不能再盲目接受美国无辜论。”

俄罗斯国防部3月10日宣布，有证据表明美国领导的乌克兰生物实验室致力于“秘密传播”包括非洲猪瘟在内的病原体。里特警告：“我们知道（美国）中央情报局过去曾秘密使用生物武器制造饥荒，如果中央情报局计划在未来故伎重施，我丝毫不会感到惊讶。这就是为什么我们有必要建立强制核查机制确保类似事件不再发生，这种核查机制绝对有必要存在。”

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