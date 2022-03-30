新华社伦敦3月29日电（记者杜鹃 许凤）英国伦敦警察局29日说，将对英国首相府和政府部门在新冠疫情期间违反防疫规定聚会的涉事人员开出20张罚款单。

伦敦警察局将把20份“定额罚款通知”移交至一个负责英格兰和威尔士警方事务的犯罪记录办公室，由其处理这些罚单。警方拒绝透露涉事人员的姓名，强调调查仍在继续，不排除后续再开罚单的可能性。

据英国媒体报道，20张定额罚款通知并不意味着20人将受处罚，某些人可能会收到不止一张罚单。收到定额罚款通知并不等同于刑事定罪，但一旦当事人不交罚款，将被法院传唤，甚至遭刑事起诉。

围绕2020年至2021年涉嫌违规举办的多场聚会，英国警方曾向约100名首相府和政府部门工作人员发送正式调查问卷，以了解他们参与违规聚会的情况。英国首相约翰逊也收到调查问卷。

英国内阁办公室1月31日公布针对首相府新冠疫情期间举办聚会的专项调查初步结果，认为约翰逊政府在疫情“封城”期间多次举办聚会严重违反防疫规定，凸显“领导不力”。约翰逊随即在议会下院对调查报告做出回应，为违规聚会道歉，并表示接受调查报告的内容。他承诺政府将整改，但表示不会因此事辞职。

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