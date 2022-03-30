新华社坎帕拉3月29日电（记者张改萍）中国政府向乌干达提供粮食援助项目完结证书签字仪式29日在联合国世界粮食计划署（粮食署）驻乌干达办事处举行。

中国驻乌干达大使张利忠与联合国粮食署驻乌干达代表梅加格签署在乌东北部卡拉莫贾地区粮食援助项目完结证书。

张利忠在签字仪式上说，这一粮食援助项目对帮助当地学童继续上学至关重要。中方正与乌干达方面商讨进一步加强农业合作，以帮助乌消除贫困。

梅加格说，卡拉莫贾地区粮食形势十分严峻，今年有超一半人口可能面临粮食不安全问题。中国通过粮食署捐赠的粮食惠及乌干达东北部遭受旱灾人群，其中包括学童和贫困人群。中国去年通过学校供餐计划向超过13万乌干达儿童提供营养餐，并为7万名弱势家庭成员提供粮食援助。他对中国持续援助乌干达粮食物资表示感谢。

2021年2月，中国政府与粮食署签署协议，向乌干达提供粮食援助，以支持粮食署在卡拉莫贾地区开展的学校营养餐项目，为新冠疫情下学校关闭的中小学生提供“带回家的口粮”。

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