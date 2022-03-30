新华社布拉柴维尔3月29日电 金沙萨消息：刚果（金）政府29日说，联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）一架直升机当天被反政府武装组织“M23运动”击落。巴基斯坦军方说，包括6名巴基斯坦军人在内的机上8名联合国维和人员全部遇难。

刚果（金）东北部北基伍省省长发言人西尔万29日在新闻发布会上说，联刚稳定团一架直升机在北基伍省鲁丘鲁地区被“M23运动”武装人员击落。西尔万说，机上共有机组人员和联合国观察员8人，搜救工作正在进行。

联合国秘书长发言人迪雅里克当天确认联合国一架执行侦察任务的直升机在刚果（金）坠毁，机上有6名巴基斯坦军方机组人员以及两名分别来自俄罗斯和塞尔维亚的军人。他说，坠机原因正在调查中，“M23运动”与刚果（金）政府军近日在这一地区爆发冲突。

巴基斯坦三军新闻局29日发表声明说，一架“美洲狮”直升机当天在刚果（金）执行侦察任务时坠毁，包括6名巴基斯坦军人在内的机上8名联合国维和人员遇难，坠机确切原因尚待查明。巴基斯坦总理伊姆兰·汗当天发表声明，对坠机事件中的遇难者表示哀悼。

刚果（金）东部安全形势严峻，多支地方武装和外国反政府武装在当地活动。刚果（金）政府自2021年4月底起在伊图里省和北基伍省实施戒严。（参与记者：蒋超）

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